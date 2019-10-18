В Италии снова проснулся вулкан Этна: впечатляющее видео, снятое дроном

На острове Сицилии (Италия) зафиксировали новое извержение вулкана Этна.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ANSA.

"Возрождение энергии во внутренней магме (вулкана - ред.) Этна на острове Сицилия привело к новой фазе извержения из кратеров на вершине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно поэтому было решено закрыть два сектора авиапространства над аэропортом Катании в пятницу, 18 октября.

Напомним, итальянский вулкан Этна просыпается уже не первый раз. В июле этого года он выбрасывал горячий пепел и лаву.

Как сообщал "Апостроф", астронавты на борту Международной космической станции засняли и передали на Землю снимки извержения вулкана Райкоке (Средние Курилы, контролируются Россией).