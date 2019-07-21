В Италии проснулся вулкан Этна: опубликованы впечатляющие фото и видео

В ночь на субботу, 20 июля, в Италии проснулся вулкан Этна, который начал выбрасывать горячий пепел и лаву.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Отмечают, что потоки лавы протянулись от кратера на полтора километра вниз. Потому местные власти дали распоряжение закрыть аэропорты Фонтанаросса и Комизо в Катании на востоке Сицилии, где расположен вулкан.

Так, в пятницу вечером, 19 июля, рейс Ryanair из Рима переадресовали в Палермо, еще несколько рейсов задерживались с посадками и вылетами рано 20 июля.

Власти аэропортов заявили, что полеты вернулись к нормальному состоянию на 11 утра по местному времени.

"Извержения Этны случаются часто. Последнее крупное из них датируется началом 2009 года: лава текла около 1,5 км вниз по пустынному откосу из кратеров, расположенных на юго-восточной стороне вулкана", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", астронавты на борту Международной космической станции засняли и передали на Землю снимки извержения вулкана Райкоке (Средние Курилы, контролируются Россией).