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Агент ФБР "Вася" загадочно погиб на Донбассе: невероятная история американца с украинскими корнями

суббота, 19 октября 2019, 12:38
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В сети опубликовали историю внештатного агента ФБР Билли Рейли, который отправился в Донбасс, а через три года родители нашли его тело. Сепаратисты утверждали, что он попал к сотрудникам ФСБ.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

17 июля 2014 года, в день крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области, куратор ФСБ Тим Рейнтджес попросил своего агента Билли "заняться исследованием" боевиков так называемой ДНР. В то же время Рейли случайно узнал, что его прадед был родом из Донбасса.

Билли зимой 2015 года сказал родителям, что отправляется в Москву (Россия), а потом в город Ростов-на-Дону. Именно через него он планировал попасть на восток Украины в составе автоколонны с гуманитарной помощью. Потому агент ФБР обсудил это с куратором и заполнил анкету добровольца "Новороссии".
15 мая 2015 года Билли прилетел в Москву, в районе Курского вокзала он встретился с Михаилом Полынковым (позывной "Хрусталик"), боевиком "Новороссии", занимающимся вербовкой и набором добровольцев. Рейли представился как "Василий" - так же он был подписан в своем профиле в российской социальной сети "ВКонтакте".
За две недели Рейли успел побывать в ростовской базе, в Саратове, Ульяновске и Волгограде - в последнем городе он хотел встретиться с неким "российским биологом". 31 мая Билли вернулся в лагерь "Новороссии".
Журналистам издания донецкий сепаратист Санал Викторов (позывной "Броня Калмык"), руководивший ростовским лагерем подготовки в 2015–2016 годах, рассказывал, что Рейли не собирался воевать. Зато американец оплачивал выпивку боевикам с базы и давал деньги в долг - за несколько недель в России Билли потратил более двух с половиной тысяч долларов.
Родные агента ФБР пытались отговорить его от пересечения границы, но он стоял на своем, хотя 20 июня прислал сообщение: "Сейчас я хочу уехать домой. Та-а-а-ак плохо". Еще через пять дней он сообщил о "больших новостях" и о том, что его планы изменились.
Как замечал Викторов, Рейли хотел пересечь границу с Украиной без соответствующей отметки в паспорте. Он посоветовал Рейли "черный коридор" - секретный пограничный КПП, подконтрольный сепаратистам. Перед пересечением границы "Калмык" попросил Рейли вынуть сим-карту с телефона, чтобы украинские военные не смогли определить его местоположение на поле боя. Взамен он выдал американцу шлем, бронежилет, наплечную кобуру и камуфляж.
"Я посадил их (добровольцев - ред.) в красный фургон, который предоставил Стрелков (бывший главарь боевиков Игорь Гиркин-Стрелков - ред.). Они пересекли границу", - рассказывал Викторов журналистам.
После 25 июня родители Билли больше не получали вестей от сына, а 3 июля в районе Ростова-на-Дону телефон Билли перестал выходить на связь. Рейли обращались в посольство США в Москве и посольство России в Вашингтоне. Семье ответили, что не знают, что произошло с их сыном. Консульское бюро Государственного департамента США и трое сенаторов готовы были помочь семье, но как только узнавали о связях Рейли с ФБР, дело останавливалось.
В июле 2017 года отец и мать Билли сами отправились в Ростов-на-Дону на поиски сына. Местное управление СК объявило американца в розыск как без вести пропавшего. Родители добрались до лагеря подготовки "Новороссии", но сопровождавший их переводчик, заботясь о безопасности, попросил их ни с кем не общаться. Первый визит семьи в Россию не был успешным.
В июне 2018 года нанятый семьей частный детектив из Москвы сообщил родителям, что имя Билли фигурировало в сводках МВД России. Детектив поговорил с Михаилом Полынковым, который сообщил, что Билли задержали сотрудники ФСБ. Позже детективу пришлось выйти из дела, потому что, как он объяснил, власти пригрозили ему лишением лицензии. В ноябре 2018 года в редакцию издания обратился глава "Центра содействия государству в противодействии экстремистской деятельности" (ЦСГПЭД) Валерий Приходько. Он сообщил журналистам, что нашел тело Рейли: "Его убили".
Он поделился документом, в котором указывалось, что труп Рейли был обнаружен 10 июля 2015 года в водохранилище вблизи украинского села Дибровка в Донецкой области, неподалеку от границы с Россией. Согласно свидетельству о смерти, причиной гибели стали "проникающие ножевые ранения в область грудной клетки". Рейли похоронили в Шахтерске, в 36 километрах от Дибровки.
В апреле 2019 года родители Билли вернулись в Россию за телом сына. Проведенный в России ДНК-тест останков подтвердил, что это действительно их сын. 14 июня тело в металлическом ящике было доставлено в Детройт (США).
Отмечают, что глава отдела по вопросам нацбезопасности ФБР в Детройте Тим Уотерс в 2018 году просил семью не оглашать историю с исчезновения сына в прессе. По его словам, агента могут убить. Он также сообщил паре Рейли, что молодой человек планировал отправиться в Киев для встречи с прадедом, а после - встретиться с родителями в Польше, у тети Кэти. Как пишет издание, в реальности таких планов у семьи не было.
По словам Уотерса, Рейли отправился в Россию для "путешествия по сельской местности". Однако сотрудник ФБР не смог объяснить родителям, почему судьба их сына так сильно заинтересовала Тима Рейнтджеса.
"Билли работал на нас. Он был чрезвычайно полезен нашей стране", - сказал Уотерс родителям, уверяя, что поездка в Россию не была заданием ФБР.
Журналисты в запросе ФБР задали много вопросов, однако ответ они получили краткий: "ФБР никогда не направляло Билли Рейли за границу для выполнения заданий ФБР".
После выхода расследования член "Новороссии" Михаил Полынков написал пост, в котором назвал журналистский материал "лучшим подарком ко дню рождения". По словам Полынкова, он еще до приезда Рейли в Россию подозревал его в работе на спецслужбы США. Его пост иллюстрируют скриншоты переписки с другими членами "Новороссии". Судя по скриншотам, Рейли сам оплачивал свои поездки по России, также он купил два айфона и видеокамеру сепаратисту с позывным "Пират".
"Его нужно в СМЕРШ отправить. Нужно как следует проверить — ставлю на то, что он засланный казачок", - писал Полынков в мае 2015 года, называя американца "Васей".
В июне того же года, утверждает Полынков, Билли увезли "дяди из конторы".
"Впоследствии сказали, что через Васю установили агентскую цепочку, а поскольку сам Вася больше интереса не представлял, то его отправили обратно домой", - объяснил исчезновение Рейли член "Новороссии".
Полынков не верит в смерть Рейли, он считает, что тот "сменил личность". Однако тут же оговаривается: "Участь шпиона более чем логична. Можно было бы просто поздравить СМЕРШ с отлично выполненной работой".
Как сообщал "Апостроф", ранее пропагандисты так называемой Луганской народной республики заявляли, что на Донбасс прибыли "иностранные агенты" для сбора разведывательной информации.

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