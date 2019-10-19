Агент ФБР "Вася" загадочно погиб на Донбассе: невероятная история американца с украинскими корнями

Билли зимой 2015 года сказал родителям, что отправляется в Москву (Россия), а потом в город Ростов-на-Дону. Именно через него он планировал попасть на восток Украины в составе автоколонны с гуманитарной помощью. Потому агент ФБР обсудил это с куратором и заполнил анкету добровольца "Новороссии".

15 мая 2015 года Билли прилетел в Москву, в районе Курского вокзала он встретился с Михаилом Полынковым (позывной "Хрусталик"), боевиком "Новороссии", занимающимся вербовкой и набором добровольцев. Рейли представился как "Василий" - так же он был подписан в своем профиле в российской социальной сети "ВКонтакте".

За две недели Рейли успел побывать в ростовской базе, в Саратове, Ульяновске и Волгограде - в последнем городе он хотел встретиться с неким "российским биологом". 31 мая Билли вернулся в лагерь "Новороссии".

Журналистам издания донецкий сепаратист Санал Викторов (позывной "Броня Калмык"), руководивший ростовским лагерем подготовки в 2015–2016 годах, рассказывал, что Рейли не собирался воевать. Зато американец оплачивал выпивку боевикам с базы и давал деньги в долг - за несколько недель в России Билли потратил более двух с половиной тысяч долларов.

Родные агента ФБР пытались отговорить его от пересечения границы, но он стоял на своем, хотя 20 июня прислал сообщение: "Сейчас я хочу уехать домой. Та-а-а-ак плохо". Еще через пять дней он сообщил о "больших новостях" и о том, что его планы изменились.

Как замечал Викторов, Рейли хотел пересечь границу с Украиной без соответствующей отметки в паспорте. Он посоветовал Рейли "черный коридор" - секретный пограничный КПП, подконтрольный сепаратистам. Перед пересечением границы "Калмык" попросил Рейли вынуть сим-карту с телефона, чтобы украинские военные не смогли определить его местоположение на поле боя. Взамен он выдал американцу шлем, бронежилет, наплечную кобуру и камуфляж.

"Я посадил их (добровольцев - ред.) в красный фургон, который предоставил Стрелков (бывший главарь боевиков Игорь Гиркин-Стрелков - ред.). Они пересекли границу", - рассказывал Викторов журналистам.

После 25 июня родители Билли больше не получали вестей от сына, а 3 июля в районе Ростова-на-Дону телефон Билли перестал выходить на связь. Рейли обращались в посольство США в Москве и посольство России в Вашингтоне. Семье ответили, что не знают, что произошло с их сыном. Консульское бюро Государственного департамента США и трое сенаторов готовы были помочь семье, но как только узнавали о связях Рейли с ФБР, дело останавливалось.

В июле 2017 года отец и мать Билли сами отправились в Ростов-на-Дону на поиски сына. Местное управление СК объявило американца в розыск как без вести пропавшего. Родители добрались до лагеря подготовки "Новороссии", но сопровождавший их переводчик, заботясь о безопасности, попросил их ни с кем не общаться. Первый визит семьи в Россию не был успешным.

В июне 2018 года нанятый семьей частный детектив из Москвы сообщил родителям, что имя Билли фигурировало в сводках МВД России. Детектив поговорил с Михаилом Полынковым, который сообщил, что Билли задержали сотрудники ФСБ. Позже детективу пришлось выйти из дела, потому что, как он объяснил, власти пригрозили ему лишением лицензии. В ноябре 2018 года в редакцию издания обратился глава "Центра содействия государству в противодействии экстремистской деятельности" (ЦСГПЭД) Валерий Приходько. Он сообщил журналистам, что нашел тело Рейли: "Его убили".

Он поделился документом, в котором указывалось, что труп Рейли был обнаружен 10 июля 2015 года в водохранилище вблизи украинского села Дибровка в Донецкой области, неподалеку от границы с Россией. Согласно свидетельству о смерти, причиной гибели стали "проникающие ножевые ранения в область грудной клетки". Рейли похоронили в Шахтерске, в 36 километрах от Дибровки.

В апреле 2019 года родители Билли вернулись в Россию за телом сына. Проведенный в России ДНК-тест останков подтвердил, что это действительно их сын. 14 июня тело в металлическом ящике было доставлено в Детройт (США).

