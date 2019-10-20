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Сотни задержанных и множество жертв: появились жуткие кадры массовых беспорядков в Чили

воскресенье, 20 октября 2019, 18:50
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Фото: Reuters

В столице Чили, Сантьяго, продолжаются масштабные беспорядки, вызванные повышением платы за проезд в метро.

Об этом сообщает DW.

В ходе протестов погибли по меньшей мере три человека. 600 человек были задержаны, 147 человек пострадали, 31 из них – правоохранители.

Демонстранты атакуют станции метро и подожгли, в том числе, штабквартиру итальянской энергетической компании Enel.

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Президент Чили Себастьян Пиньера в связи с массовыми протестами 19 октября отменил повышение платы на проезд в общественном транспорте, которое и стало причиной начала протестов. Ранее он объявил о введении чрезвычайного положения. Военные ввели в Сантьяго комендантский час.

Отмечается, что нынешняя волна протестов - самая масштабная за многие годы в Чили, которая считается одной из самых стабильных стран Латинской Америки. В Чили - самый высокий доход на душу населения в Латинской Америке. В то же время среди населения Чили усиливается недовольство из-за растущих цен на медобслуживание и продовольствие, низких пенсий и социального расслоения общества.

Как ранее сообщал "Апостроф", масштабные протесты и беспорядки происходят также и в Европе. В частности, правоохранители и пожарные в Барселоне начали зачищать центр города от протестующих и подожженных ими баррикад.

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