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В Барселоне полиция устроила "зачистку" протестующих со стрельбой: первые подробности и фото

воскресенье, 20 октября 2019, 10:02
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Правоохранители и пожарные во время массового протеста в Барселоне начали зачищать центр города от протестующих и подожженных ими баррикад.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

"Зачистка" началась на знаменитой пешеходной улице Рамбла, неподалеку от здания Национальной полиции Каталонии, рядом с которым продолжается акция протеста. Это место традиционно популярно среди туристов, но сейчас по ней движутся лишь машины полиции и экстренных служб.

Правоохранители стреляют по протестующим резиновыми пулями. Также некоторых полиция задерживает. Следом едут пожарные и тушат баррикады, которые установили из мусора активисты на дороге.

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Отметим, что 20 октября это уже седьмой день протестов в Каталонии, которые начались с тюремным заключением девяти лидеров сепаратистов.

Как сообщал "Апостроф", во время протестов в Барселоне (Испания) и столкновений с полицией митингующие подожгли автомобили и мусор.

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