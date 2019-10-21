Китай буквально "захватывает" Дальний Восток России: появился рассказ местных жителей

Несмотря на российско-китайское сближение последних лет, жители Дальнего Востока по-прежнему называют стратегию КНР в отношении соседних территорий "экспансией".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.

Журналисты отправились в сельскохозяйственные регионы России, чтобы провести исследование. Они решили увидеть и проанализировать данные, как сосуществуют фермеры из КНР и местные жители.

Статистика

В итоге анализ показал, что китайские фермеры представлены в 40% районов Дальнего Востока. Лидер по китайскому присутствию - Еврейская автономная область(ЕАО). Так, в Ленинском районе китайцы арендуют около 62 тыс. га. Для сравнения: по данным Росстата, в 2018 под посевы здесь использовалась 81 тыс. га.

Однако вся эта информация представлена только по официальным данным. Местные власти подчеркивают, что не во всех случаях китайцы записывают наделы на себя.

Фиктивные хозяйства граждан Китая

"Например, в Еврейской автономной области в 20% случаев выходцы из Китая обрабатывают земли, записанные в Росреестре на россиян", - рассказал губернатор региона Александр Левинталь.

Также это подтвердил и фермер из Смидовичского района ЕАО Анатолий Ильюшко: "У нас более 10 таких фиктивных хозяйств".

Еще один вариант неофициальной аренды - брак с российскими гражданами, рассказывает глава Союза крестьян ЕАО Александр Ларик.

В итоге реальную долю китайских хозяйств приходится оценивать опираясь на слова местных жителей.

"Практически вся земля, которая была в совхозах, отдана китайцам", - говорит Ларик.

По его мнению, выходцы из КНР контролируют 65-70% пригодных земель в ЕАО, в то время как глава региона Левинталь полагает, что речь идет о 56%.

В Амурской области, по оценке фермера из Благовещенского района Евгения Соколовского, китайцы занимают четверть всего рынка. На крупные российские агрохолдинги приходится около 50% всего сельхозпроизводства.

Как выяснили журналисты, данные Росреестра вполне отражают реальность: в районах с высокой долей китайских фермеров они являются заметной экономической и даже социальной силой.

Работа китайцев в России

Основную работу китайцы предпочитают отдавать своим землякам, а россиян берут на вспомогательные должности, поделился глава Союза крестьян ЕАО Александр Ларик.

В тоже время руководители китайских ферм утверждают, что рады бы нанимать больше русских - да некого. Говорят, что многие пьют и имеют серьезные проблемы с алкоголем.

"Китайцы не пьют и им некуда бежать: они приехали к нам на сезон. Наш гражданин вышел на неделю, слезно попросил денег и ушел в запой. Техника стоит в полях, ломается", - рассказала руководительница сельхозпредприятия из Амурской области, вышедшая замуж за китайца.

Как сообщал "Апостроф", Национальный статистический офис КНР зафиксировал самый медленный за 27 лет рост экономики государства.