В столице Мексики провели красочный карнавал ко Дню мертвых: опубликованы видео

В Мехико прошли традиционно яркие празднования местной разновидности Хэллоуина, Дня мертвых.

Соответствующие видео публикуют пользователи в социальных сетях.

На кадрах можно увидеть парад в честь Дня мертвых и участвующих в празднованиях людей, одетых в карнавальные костюмы и загримированных под скелетов.

Отметим, День мёртвых (исп. El Día de Muertos) — праздник, посвящённый памяти умерших, проходящий ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Празднование календарно совпадает с двумя католическими праздниками — Днём всех святых (1 ноября) и Днём всех душ (2 ноября).

Традиции, связанные с праздником, включают в себя создание частных алтарей в честь покойного, включающие черепа из сахара, вербену, любимые продукты и напитки умершего и посещение могилы с этими подарками. В эти дни устраивается карнавал, готовятся сладости в виде черепов и фигурок одетых женских скелетов (так называемые Катрины).

Как ранее сообщал "Апостроф", 31 октября украинцы активно делились в социальных сетях фотографиями празднования Хэллоуина.