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На популярный черноморский курорт обрушился мощный смерч: опубликовано видео

воскресенье, 03 ноября 2019, 16:05
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В воскресенье, 3 ноября, на курортный грузинский город Батуми обрушилась непогода.

Об этом сообщают на странице ბათუმი / Batumi в Facebook.

По черноморскому побережью пронесся жуткий шторм со смерчем. Все это сопровождалось сильным ветром и ливнем.

Как рассказали очевидцы, воронка смерча образовалась недалеко от берега. Он двигался в северном направлении и утих уже у побережья Кобулети.

Отмечают, что такое аномальное явление произошло на фоне мощных дождей, которые продолжаются в Аджарии уже три дня. Под водой оказалось сразу несколько улиц Батуми - Грибоедова, Пушкина, Чавчавадзе, Халваши. Власти не подтвердили информации о неисправной дренажной системы города. Они объяснили это тем, что ливень был слишком мощный.

В Национальном агентстве окружающей среды отметили, что непогода на черноморском побережье Грузии сохранится еще несколько дней. Текущая сила шторма на Черном море составляет 4-5 баллов.

Как сообщал "Апостроф", в России, недалеко от Белгорода, пронесся мощный торнадо, который завораживает своей красотой.

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