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Как выглядят из космоса лесные пожары в США: появились впечатляющие фото

суббота, 02 ноября 2019, 00:20
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Спутник сфотографировал лесной пожар "Кинкейд" в Калифорнии, который распространился на площадь более чем 30 тысяч гектаров.

Фото опубликовано на сайте космического американского агентства NASA.

Дымовой шлейф отмечен красными точками.

Также снимки пожара из космоса выложил в своем твиттере астронавт Эндрю Морган, который с июля находится на Международной космической станции.

Стоит заметить, что аппараты NASA первыми обнаруживают пожары, отслеживают, как распространяется возгорание, и предоставляют информацию наземным службам и спасателям.

По последним данным, "Кинкейд" уничтожил около 100 зданий и сжег порядка 30 756 гектаров земли. Ранее власти штата объявили режим чрезвычайной ситуации и сообщили об эвакуации местных жителей.

Сейчас американские СМИ сообщили о нормализации ситуации. Пожары потушены на 60 процентов, а на смену ветрам, которые распространяли огонь, пришло резкое похолодание.

Как сообщал "Апостроф", 31 октября, в Японии загорелся замок Сюри, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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