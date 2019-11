Как выглядят из космоса лесные пожары в США: появились впечатляющие фото

Спутник сфотографировал лесной пожар "Кинкейд" в Калифорнии, который распространился на площадь более чем 30 тысяч гектаров.

Фото опубликовано на сайте космического американского агентства NASA.

Дымовой шлейф отмечен красными точками.

Также снимки пожара из космоса выложил в своем твиттере астронавт Эндрю Морган, который с июля находится на Международной космической станции.

From @Space_Station I was able to catch these pictures of the California wildfires burning north of the Bay Area. Thinking of the people who have lost their homes and the brave first responders on the front lines protecting them. pic.twitter.com/islV3DP5yM