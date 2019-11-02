Как выглядят из космоса лесные пожары в США: появились впечатляющие фото

Спутник сфотографировал лесной пожар "Кинкейд" в Калифорнии, который распространился на площадь более чем 30 тысяч гектаров.

Фото опубликовано на сайте космического американского агентства NASA.

Дымовой шлейф отмечен красными точками.

Также снимки пожара из космоса выложил в своем твиттере астронавт Эндрю Морган, который с июля находится на Международной космической станции.

From @Space_Station I was able to catch these pictures of the California wildfires burning north of the Bay Area. Thinking of the people who have lost their homes and the brave first responders on the front lines protecting them. pic.twitter.com/islV3DP5yM October 30, 2019

Стоит заметить, что аппараты NASA первыми обнаруживают пожары, отслеживают, как распространяется возгорание, и предоставляют информацию наземным службам и спасателям.

По последним данным, "Кинкейд" уничтожил около 100 зданий и сжег порядка 30 756 гектаров земли. Ранее власти штата объявили режим чрезвычайной ситуации и сообщили об эвакуации местных жителей.

Сейчас американские СМИ сообщили о нормализации ситуации. Пожары потушены на 60 процентов, а на смену ветрам, которые распространяли огонь, пришло резкое похолодание.

Как сообщал "Апостроф", 31 октября, в Японии загорелся замок Сюри, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.