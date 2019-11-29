Черная пятница по-украински: топ-5 хитростей, на которые идут магазины

29 ноября стартует знаменитая "черная пятница". День скидок, когда все магазины пытаются заманить к себе покупателей. В Украине торговцы используют различные хитрости и даже обман, чтобы избавиться от ненужного товара.

Издание "НВ" рассказало про 5 популярных уловок розничных продаж.

Психологический эффект

Во многих магазинах в "черную пятницу" заявляют о скидках до 70% и даже 90%, но таких товаров в продажу выставляют совсем немного. Их может быть не более 10-12 позиций. В частности, одна из крупнейших торговых сетей по продаже бытовой техники и электроники в 2018 году продала всего три телевизора со скидкой 90%. Большую часть товаров купили по обычным ценам те, кто пришел в магазины и не смог уйти без покупки. Задача таких акций — привлечь поток платежеспособных покупателей.

"Это маркетинговая акция, во время которой магазины хотят повысить свои продажи. Но рознице не выгодно существенно снижать цены, поэтому остается надежда, что потребители купят все по обычным ценам", — рассказал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Игра с ценами

За несколько дней до продаж магазины повышают цены, а потом их снижают, называя это "скидкой". Иногда торговцы просто клеят этикетку с такой "скидкой" поверх стандартной цены.

"Я тоже сталкивался с такой ситуацией, когда на распродаже к черной пятнице товар стоил дороже, чем в обычные дни. Естественно, ничего не купил по таким ценам", — рассказал Алексей Дорошенко.

Подобный обман привел к тому, что большинство участников соцопроса не верит, что в Украине ритейлеры предоставляют большие скидки во время "черной пятницы".

Умалчивание

Большинство магазинов заранее не анонсируют полный список товаров, на который будут скидки. Это часть маркетинговой стратегии. В результате скидки могут предоставляться лишь на те товары, которые не пользуются массовым спросом. Например, одна из сетей бытовой техники в 2018 году продавала по акции кофемашины стоимостью около 100 тысяч гривен.

Игра с датами

Торговые сети сами решают, когда начать распродажи, что вызывает у покупателей хаос. Акционные скидки могут начаться раньше и закончиться позже, чем в соседнем магазине или торговом центре. В итоге люди не знают, когда лучше всего покупать товар.

Продают ненужное

Торговые сети заинтересованы продать самые неходовые товары, некоторые в "черную пятницу" специально сокращают ассортимент, чтобы максимально продать все ненужное.

"Часто эта продукция и так продается со скидкой в обычный день, и во время распродаж ничего не меняется", — рассказал Алексей Дорошенко.

Ранее о схемах обмана в "черную пятницу" рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.