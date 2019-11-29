RU  UA  EN

пятница, 29 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 ноября

17:40
В Лондоне на знаменитом мосту произошла стрельба: фото и видео с места
17:31
Очень необычно: экстравагантный образ Насти Каменских вызвал споры в сети
16:57
Последний барьер: в Европе определились по строительству скандального газопровода Путина
16:00
Конец света в компании с педофилом: появились шокирующие данные про многодетного отшельника в Нидерландах
15:59
Екатерина Кухар с мужем показали страсть на страницах известного глянца: фото
13:45
Дженнифер Лопес поделилась теплыми семейными фото с празднования Дня благодарения
13:43
В России открыли стрельбу по детям: опубликованы фото с места ЧП
13:29
Дизайнер сделал полезную рекламу для шопоголиков в честь Черной пятницы: фото
12:47
MARUV отравила партнера по Танцям з зірками в новом клипе: видео
12:26
Бэтмен любит деньги: комиксы DC обвинили в уступках цензуре Китая
12:12
Черная пятница 2019: фото и видео безумия покупателей в разных странах
11:50
Победительница "Холостяка" вышла замуж: избранником девушки стал вовсе не герой шоу
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Лондоне на знаменитом мосту произошла стрельба: фото и видео с места

пятница, 29 ноября 2019, 17:40
переглянути новину українською

На Лондонском мосту вооруженный мужчина открыл стрельбу, один человек погиб, есть раненные.

Об этом сообщает The Guardian.

Столичная полиция заявила, что ее вызвали на инцидент с поножовщиной в помещении у моста. Выстрелы прозвучали, когда на место прибыли силовики.

"Похоже, что с другой стороны моста произошла драка, на одного мужчину напали несколько человек. Затем полиция быстро приехала, в частности вооруженная полиция", - рассказал корреспондент.

Полиция сейчас очистила мост, но на северной стороне моста произошли дополнительные выстрелы.

"Полиция кричит, чтобы все ушли. Настоящая паника в Лондоне", — пишут очевидцы.

По предварительным данным, один человек застрелен, еще пять человек получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии

Мужчина, задержанный полицией, по предварительным данным был вооружен холодным оружием.

На месте много машин скорой помощи.

Лондон

Лондон

Ранее "Апостроф" сообщал, что в селе Вырубово Одинцовского района (РФ) мужчина пытался застрелить 6-летнюю девочку и 7-летнего мальчика.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Протест умер - да здравствует протест: взорвет ли Иран Ближний Восток

Волна Майданов: к чему приведут протесты в Латинской Америке и причем тут Украина

Сирийский блицкриг Эрдогана: возможен ли раскол между Турцией и НАТО

Разъединенное Королевство: как Brexit ставит Британию на грань распада

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: