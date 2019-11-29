В Лондоне на знаменитом мосту произошла стрельба: фото и видео с места

На Лондонском мосту вооруженный мужчина открыл стрельбу, один человек погиб, есть раненные.
Об этом сообщает The Guardian.
Столичная полиция заявила, что ее вызвали на инцидент с поножовщиной в помещении у моста. Выстрелы прозвучали, когда на место прибыли силовики.
"Похоже, что с другой стороны моста произошла драка, на одного мужчину напали несколько человек. Затем полиция быстро приехала, в частности вооруженная полиция", - рассказал корреспондент.
Полиция сейчас очистила мост, но на северной стороне моста произошли дополнительные выстрелы.
"Полиция кричит, чтобы все ушли. Настоящая паника в Лондоне", — пишут очевидцы.
По предварительным данным, один человек застрелен, еще пять человек получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии
Мужчина, задержанный полицией, по предварительным данным был вооружен холодным оружием.
На месте много машин скорой помощи.
Лондон
Лондон
Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb— amanda** (@AmandaHunter87) November 29, 2019
Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za— Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019
#BREAKING : Reports of a shooting incident on London Bridge #Londonbridge #London pic.twitter.com/9kLaoTFElP— News flash (@BRNewsFlash) November 29, 2019
Ранее "Апостроф" сообщал, что в селе Вырубово Одинцовского района (РФ) мужчина пытался застрелить 6-летнюю девочку и 7-летнего мальчика.