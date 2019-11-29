В Лондоне на знаменитом мосту произошла стрельба: фото и видео с места

На Лондонском мосту вооруженный мужчина открыл стрельбу, один человек погиб, есть раненные.

Об этом сообщает The Guardian.

Столичная полиция заявила, что ее вызвали на инцидент с поножовщиной в помещении у моста. Выстрелы прозвучали, когда на место прибыли силовики.

"Похоже, что с другой стороны моста произошла драка, на одного мужчину напали несколько человек. Затем полиция быстро приехала, в частности вооруженная полиция", - рассказал корреспондент.

Полиция сейчас очистила мост, но на северной стороне моста произошли дополнительные выстрелы.

"Полиция кричит, чтобы все ушли. Настоящая паника в Лондоне", — пишут очевидцы.

По предварительным данным, один человек застрелен, еще пять человек получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии

Мужчина, задержанный полицией, по предварительным данным был вооружен холодным оружием.

На месте много машин скорой помощи.

Лондон

Лондон

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za — Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019

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