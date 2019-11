В Лондоне на знаменитом мосту произошла стрельба: фото и видео с места

На Лондонском мосту вооруженный мужчина открыл стрельбу, один человек погиб, есть раненные.

Об этом сообщает The Guardian.

Столичная полиция заявила, что ее вызвали на инцидент с поножовщиной в помещении у моста. Выстрелы прозвучали, когда на место прибыли силовики.

"Похоже, что с другой стороны моста произошла драка, на одного мужчину напали несколько человек. Затем полиция быстро приехала, в частности вооруженная полиция", - рассказал корреспондент.

Полиция сейчас очистила мост, но на северной стороне моста произошли дополнительные выстрелы.

"Полиция кричит, чтобы все ушли. Настоящая паника в Лондоне", — пишут очевидцы.

По предварительным данным, один человек застрелен, еще пять человек получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии

Мужчина, задержанный полицией, по предварительным данным был вооружен холодным оружием.

На месте много машин скорой помощи.

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za