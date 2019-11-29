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Признали терактом: новые подробности о кровавой атаке в Лондоне

пятница, 29 ноября 2019, 19:32
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Следователи Скотланд-Ярда будут расследовать атаку на Лондонском мосту как террористический акт: нападавший носил на себе муляж взрывного устройства.

Об этом сообщил журналистам глава антитеррористического подразделения британской полиции Нил Басу.

По его словам, антитеррористическое подразделение теперь будет вести расследование по этому происшествию, однако полиции все еще неизвестны мотивы преступления. О спланированной атаке свидетельствует также то, что нападавший носил на себе взрывное устройство, которое, как выяснилось, было муляжом.

Сам нападавший был застрелен полицейскими и умер от полученных ранений на месте происшествия.

Басу также отметил, что полицейские патрули в Лондоне и на остальной части Британии будут усилены.

Напомним, 29 ноября на Лондонском мосту в столице Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей. Пять человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщал "Апостроф", 14 ноября в российском городе Благовещенск студент в колледже открыл стрельбу по ученикам.

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