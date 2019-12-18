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Китай всколыхнуло мощное землетрясение: страшный момент попал на видео

среда, 18 декабря 2019, 07:07
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В среду, 18 декабря, Китай всколыхнуло мощное землетрясение, по предварительным данным, пострадали пять человек.

Об этом сообщает Xinhua.

По данным агентства, землетрясение на глубине 14 км произошло в городе Нэйцзян на юго-западе Китая в 08:14 утра. Его сила составила 5,2 балла.

Отмечается, что всех пострадавших отправили в больницы, работали команды медицинского персонала и пожарных. Железнодорожный департамент активировал план реагирования на чрезвычайные ситуации - введены ограничения скорости, что привело к задержке некоторых поездов.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. Толчки зафиксировали на острове Минданао, жители густонаселенного города Давао во время подземных толчков начали выбегать из своих домов и ресторанов. Угрозы цунами не было.

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