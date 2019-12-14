Трампу наверняка объявят импичмент, но есть варианты - американский политолог

Комитет по делам юстиции Палаты представителей США, 13 декабря, проголосовал за две статьи обвинения против президента Дональда Трампа. Президента США обвиняют в злоупотреблении властью с целью заставить иностранное государство вмешиваться в политику США, а также в препятствовании расследованию Конгресса. Таким образом сделан еще один шаг в сторону голосования за импичмент Трампу. "Апостроф" обсудил перспективы импичмента с профессором-политологом Университета Британской Колумбии ПОЛОМ КВИРКОМ.

- Насколько близка к завершению процедура импичмента Дональду Трампу? Успеют ли конгрессмены провести итоговое голосование до Нового года?

- Конгресс может голосовать только после решения Комитета по вопросам правосудия Палаты представителей. Это голосование может быть проведено в течение нескольких недель.

- Открытым слушаниям по делу импичмента в Конгрессе предшествовали довольно длительные закрытые заседания. Публичный этап нужен для реального прогресса в расследовании "давления" на Украину или же больше направлен на формирование общественного мнения?

- Публичные слушания в основном нужны для формирования общественного мнения. Но они делают доступными для общественности различные факты, касающиеся этого расследования. Это необходимо для прозрачности процесса. Таким образом, критики процесса импичмента не смогут спекулировать вокруг расследования, не вызывая подозрений и недоверия. Хотя, конечно, они все равно будут выдвигать различные претензии, преимущественно обращаясь к электоральной базе Трампа, а также к тем избирателям, которые его поддерживают, несмотря на все скандалы.

- Сформирует ли большинство Палаты представителей свою позицию относительно импичмента? Как скоро, по вашему мнению, состоится окончательное голосование и какими будут его результаты?

- Пока неизвестно, когда будет итоговое голосование. Конгресс ждет показаний действующих и бывших помощников Трампа. Голосование будет проходить в соответствии с линиями партий. То есть, все или почти все демократы - а значит и большинство Палаты Представителей - проголосуют за импичмент, а все республиканцы проголосуют против. Вполне возможно, что несколько республиканцев удивят всех и тоже проголосуют за импичмент. Например, это сделает один из бывших республиканцев, Джастин Амаш из Мичигана. Он покинул партию как раз из-за этого вопроса и теперь является независимым депутатом.

- Каковы шансы на то, что в случае положительного голосования в Палате Представителей, импичмент поддержат в Сенате? Как долго могут продолжаться слушания Сената об импичменте?

- Для смещения президента требуется две трети голосов Сената. В настоящее время нет публичных доказательств того, что за импичмент проголосуют более двух республиканцев. Впрочем, информированные источники сообщали, что многие республиканцы проголосовали бы соответствии со своими убеждениями, если бы это было тайное голосование, и им не пришлось сталкиваться со сторонниками Трампа. Также была информация о том, что несколько сенаторов-республиканцев рассматривают возможность голосовать за импичмент. Но, скорее всего, почти все республиканцы поддержат Трампа, и он не будет осужден.

- Как вы оцениваете перспективу успешного импичмента? Какое влияние он окажет на политическую систему в США и на выборы 2020 года?

- Трампу почти наверняка объявят импичмент в Палате представителей, но он не будет осужден и смещен Сенатом. А вот по поводу того, каким образом это повлияет на выборы 2020 года, дискуссии еще продолжаются. Импичмент, несомненно, активизирует многих сильных сторонников Трампа - которые будут рассержены на демократов за попытку сместить их президента. Однако, по моему убеждению, это будет сильный и достаточно важный положительный эффект для демократов. Согласно проведенным опросам, почти 60% общественности считают, что Трамп совершил недопустимые правонарушения. Публикация доказательств в судебном процессе только увеличит количество таких людей. Значительное большинство будут считать республиканцев нечестными защитниками коррумпированного президента и теми, кто не в состоянии отстаивать верховенство закона. Многие республиканцы будут отстранены и не смогут влиять на голосование. Поэтому я ожидаю, что демократическая волна в 2020 году будет даже большей, чем это произошло на выборах в Конгресс 2018 года.

- В ходе расследования администрация президента США была вынуждена опубликовать записи частных разговоров с лидером другого государства. Насколько беспрецедентным является такой шаг? Может ли он изменить соотношение сил и внешнеполитическую систему США?

- Трамп добровольно обнародовал часть стенограммы своего телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, видимо, считая, что это поможет ему преодолеть критику, поднявшуюся из-за анонимной жалобы на него. Это не создает никакого прецедента по поводу доступа Конгресса к подобного рода информации в будущем. Впрочем, не исключено, что злоупотребление полномочиями со стороны Трампа, в частности, задержка военной помощи, утвержденной Конгрессом, в конце концов приведет к принятию законодательства по усилению независимого надзора над внешней политикой или выполнением бюджета.

- Украина и коррупция в ее политической системе постоянно фигурируют в американских СМИ и упоминаются в Конгрессе. Как это повлияет на общественное мнение США в отношении Украины и на отношения между США и Украиной?

- Некоторые сторонники Трампа, в частности комментаторы Fox News, периодически ставят под сомнение американскую поддержку Украине. Но это поясняется их решимостью защищать Трампа. На сегодняшний день не существует никаких подтверждений снижению уровня поддержки Украине. В том числе и в вопросах предоставления военной и не только военной помощи.