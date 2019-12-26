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Кошка, похожая на героя "Звездных войн", покорила сердца тысяч и стала звездой сети: все фото

четверг, 26 декабря 2019, 00:34
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Котенок по имени Бейби Йода, которого прохожие подобрали на одной из улиц Каннаполиса в штате Северная Каролина (США), стал звездой интернета.

Его фото на собственной странице в Facebook собирают сотни лайков.

В клинике для животных, куда волонтеры принесли найденного котенка, сразу обратили внимание на его схожесть с персонажем нового сериала "Мандалорец" по мотивам "Звездных войн" и дали ему имя Бейби Йода.

Для кошки завели собственную страницу в Facebook, где выкладывают ее фото. Страница быстро стала вирусной и облетела многие американские топ-сайты.

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Ветеринар Яна Авилес, которая опекает Бейби Йоду, написала в соцсети, что множество людей из США и других стран выразили желание приютить кошку.

Как раньше сообщал "Апостроф", овчарка Люси из городка Шакопи в Миннесоте (США) стала настоящим героем: местная полиция устроили ей пир и фотосессию после того, как умная собака спасла хозяина от верной гибели.

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