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На улице нашли котенка, который выглядит как маленький Йода - за ним уже выстроилась очередь

Всего за несколько часов в клинику поступило более 100 звонков желающих приютить Бэйби Йоду у себя дома

вторник, 24 декабря 2019, 17:46
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Котенку, которого прохожие подобрали на одной из улиц Северной Каролины (США), новых хозяев найдут в два счета. Точнее говоря, искать их уже не придется, ведь желающих забрать его в свой дом уже выстроилась целая очередь. Все дело в том, что пушистый найденыш - копия маленького Йоды из сериала "Мандалорец".

Опубликованные в сети фотографии котенка разлетелись по соцсетям в считанные часы. Животное тут же прозвали Бэйби Йода, хотя у некоторых также были ассоциации с эльфами, гремлинами и другими популярными персонажами кино и книг.

Как рассказала в Facebook местный ветеринар Яна Авилес, после осмотра здоровому котенку стали искать хозяев. Забавно, но его внешность решила этот вопрос мгновенно. Всего за несколько часов в клинику поступило более 100 звонков желающих приютить Бэйби Йоду у себя дома.

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