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Между Чехией и Россией вспыхнул громкий скандал из-за жертв СССР

суббота, 28 декабря 2019, 12:54
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Между Чехией и Россией разгорелся дипломатический скандал, который возник из-за возражений России против нового чешского дня памяти, который будет посвящен подавлению "Пражской весны" в 1968 году.

Обстановка между странами начала накаляться после того, как в декабре чешский парламент принял закон, согласно которому 21 августа будет установлен как день памяти жертв вторжения и последующей оккупации страны войсками Варшавского договора. Земан подписал закон 13 декабря.

В Москве в ответ заявили о "большом разочаровании" в связи с законом и планами Праги. В заявлении МИД РФ говорится о том, что подобный подход "противоречит двусторонним договоренностям, закрепленным в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве" от 1993 года, в котором стороны заявили о "желании окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории".

"Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества", - говорилось в сообщении МИД РФ, опубликованном 18 декабря.

В свою очередь, президент Чехии Милош Земан в пятницу, 27 декабря, назвал "возмутительными" возражения России против нового чешского дня памяти.

Кроме того, Земан заявил, что оставляет за собой право отменить свое согласованное участие в праздновании в Москве 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США разгорелся громкий скандал с дипломатами из Китая, которых подозревают в шпионаже.

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