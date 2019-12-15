В США разгорелся громкий скандал с дипломатами из Китая: появились первые подробности

Из США тайно выслали двух китайских дипломатов, которых подозревают в шпионаже.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на The New York Times, где уточняется, что подобный инцидент произошел впервые за 30 лет.

Американские чиновники считают, что, по меньшей мере, один из китайских дипломатов был сотрудником разведки, работающим под дипломатическим прикрытием.

Причиной для их высылки стало то, что в сентябре они вместе со своими женами подъехали на машинах к КПП американской базы, которая является режимным объектом и в том числе служит штабом подготовки спецопераций Вооруженных сил США.

Их попросили оттуда уехать, однако они этого не сделали. То, что они не уехали, дипломаты объяснили тем, что "не поняли инструкции".

Как сообщал "Апостроф", ранее появились тексты переписки дипломатов США с помощником президента Украины Владимира Зеленского.