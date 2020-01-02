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Нож в спину Путину: сети взбудоражило громкое военное решение Турции

четверг, 02 января 2020, 23:41
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2 января парламент Турции разрешил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану проводить военные операции в Ливии.

Об этом информирует "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

325 депутатов одобрили мандат, согласно которому президент в течение одного года может решать о времени отправки, параметрах и границах миссии, количестве солдат для вторжения и проведения военных операций в случае необходимости.

Напомним, что в Ливии разгорелось вооруженное противостояние. Эрдоган поддерживает находящееся в Триполи правительство национального единства во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем, которое борется с войсками генерала Халифа Хафтара, контролирующего восток Ливии. Хафтара поддерживают Россия, Египет и ОАЭ.

Таким образом, решение турецкого парламента - это своеобразный нож в спину президенту РФ Владимиру Путину. Пользователи соцсетей, к слову, это тоже заметили и с реакцией мешкать не стали.

Как сообщал "Апостроф" ранее, президент Турции Реджеп Эрдоган назвал число российских наемников ЧВК "Вагнера" на территории конфликта в Ливии.

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