RU  UA  EN

воскресенье, 5 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 января

17:38
В Киеве на ходу загорелся автобус с пассажирами: первые подробности и видео с места ЧП
17:06
"Живой Кен" из Бразилии стал женщиной - говорит, в душе он всегда был Барби (фото)
16:35
Синоптик рассказала, какой погоды ждать украинцам на Рождество: прогноз и карта
15:45
В скандале вокруг визита Хакамады в Украину произошел неожиданный поворот: подробности
15:09
В Сумах заметили необычного "гостя" в супермаркете: сеть возмутило фото
14:42
Певец Dr. Alban исправил пост о том, как Зеленский помог ему отменить запрет на въезд в Украину
14:32
Адские пожары в Австралии: появилось важное предупреждение для Украины
14:28
Ехала за украинской пенсией: стало известно о смерти на Донбассе известной сторонницы боевиков
13:58
Под Днепром парень оставил прощальную записку и решился на жуткий шаг: фото
13:52
В Украине вот-вот назовут участников Нацотбора на Евровидение-2020: кто в претендентах
13:21
Есть погибший и раненый: стало известно о страшном ЧП с украинскими военными на Донбассе
12:57
Решили сэкономить? Известная украинская авиакомпания попала в скандал
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Огонь разрушает дома, гибнут люди: страшные данные о жертвах и фото огненного "ада" в Австралии

воскресенье, 05 января 2020, 17:05
переглянути новину українською
Фото: Getty images

Количество людей, погибших в результате масштабных лесных пожаров в Австралии, увеличилось.

Об этом сообщает BBC.

По имеющимся данным, с начала сентября на континенте от огня погибло 24 человека. В стране насчитывается около 200 очагов горения. Огонь разрушил более 1200 домов, а миллионы гектаров земли обгорели.

Жителей столицы Австралии, Канберры, просят не выходить из домов. Качество воздуха в городе считается худшим в мире на данный момент. Кроме того, местная авиакомпания Qantas отменила рейсы в столицу.

Фото: Getty images

Благотворительный фонд за последние двое суток собрал более 20 миллионов долларов на тушение пожаров в штате Новый Южный Уэльс.

Фото: Getty images

Напомним, ранее экологи заявляли, что в пожарах в Австралии уже погибло около 480 миллионов живых существ.

Фото: Getty images

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фото животных, пострадавших в лесных пожарах в Австралии.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Претензии Путина на юг Украины совершенно неприемлемы - американский генерал

Как встречали Новый Год в других странах: яркие фото из разных уголков Земли

Трамп ведет Америку к одному результату, пострадают все - Майкл Виллард

Кто переплюнул Трампа: 19 уроков для всего мира в 2019 году

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: