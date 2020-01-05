Огонь разрушает дома, гибнут люди: страшные данные о жертвах и фото огненного "ада" в Австралии

Количество людей, погибших в результате масштабных лесных пожаров в Австралии, увеличилось.

Об этом сообщает BBC.

По имеющимся данным, с начала сентября на континенте от огня погибло 24 человека. В стране насчитывается около 200 очагов горения. Огонь разрушил более 1200 домов, а миллионы гектаров земли обгорели.

Жителей столицы Австралии, Канберры, просят не выходить из домов. Качество воздуха в городе считается худшим в мире на данный момент. Кроме того, местная авиакомпания Qantas отменила рейсы в столицу.

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Благотворительный фонд за последние двое суток собрал более 20 миллионов долларов на тушение пожаров в штате Новый Южный Уэльс.

Фото: Getty images

Напомним, ранее экологи заявляли, что в пожарах в Австралии уже погибло около 480 миллионов живых существ.

Фото: Getty images

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фото животных, пострадавших в лесных пожарах в Австралии.