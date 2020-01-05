RU  UA  EN

воскресенье, 5 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

5 января

15:09
В Сумах заметили необычного "гостя" в супермаркете: сеть возмутило фото
14:42
Певец Dr. Alban исправил пост о том, как Зеленский помог ему отменить запрет на въезд в Украину
14:32
Адские пожары в Австралии: появилось важное предупреждение для Украины
14:28
Ехала за украинской пенсией: стало известно о смерти на Донбассе известной сторонницы боевиков
13:58
Под Днепром парень оставил прощальную записку и решился на жуткий шаг: фото
13:52
В Украине вот-вот назовут участников Нацотбора на Евровидение-2020: кто в претендентах
13:21
Есть погибший и раненый: стало известно о страшном ЧП с украинскими военными на Донбассе
12:57
Решили сэкономить? Известная украинская авиакомпания попала в скандал
12:47
Морозы весной и холод летом: синоптик ошарашил прогнозом на 2020 год
12:15
Заметает снегом: опубликовано яркое фото украинских Карпат
11:56
Звезда 80-х Dr. Alban угодил под запрет в Украине из-за Крыма, но Зеленский и "Квартал" все "порешали"
11:43
Авто превратилось в кучу металлолома: под Львовом в жутком ДТП погиб маленький ребенок, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Путин попал на меткую карикатуру из-за убийства Сулеймани

воскресенье, 05 января 2020, 14:19
переглянути новину українською

Реакция Министерства иностранных дел России на ликвидацию главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани, который был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада, стала поводом для сатирической картинки.

Новую карикатуру известный украинский художник Андрей Петренко опубликовал на своей странице в Twitter.

На рисунке изображен президент Российской Федерации Владимир Путин, который держит в руках транспарант с изображением кулака убитого иранского генерала, словно участвуя в традиционном для современной России параде на честь ветеранов - "марше бессмертного полка".

"Не забудем, не простим", - подписал свою карикатуру автор.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп пообещал нанести удары по 52 целям на территории Ирана в ответ на угрозы отомстить за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, убитого во время американской спецоперации в аэропорту Багдада (Ирак).

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Претензии Путина на юг Украины совершенно неприемлемы - американский генерал

Как встречали Новый Год в других странах: яркие фото из разных уголков Земли

Трамп ведет Америку к одному результату, пострадают все - Майкл Виллард

Кто переплюнул Трампа: 19 уроков для всего мира в 2019 году

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: