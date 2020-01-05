Путин попал на меткую карикатуру из-за убийства Сулеймани

Реакция Министерства иностранных дел России на ликвидацию главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани, который был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада, стала поводом для сатирической картинки.

Новую карикатуру известный украинский художник Андрей Петренко опубликовал на своей странице в Twitter.

На рисунке изображен президент Российской Федерации Владимир Путин, который держит в руках транспарант с изображением кулака убитого иранского генерала, словно участвуя в традиционном для современной России параде на честь ветеранов - "марше бессмертного полка".

"Не забудем, не простим", - подписал свою карикатуру автор.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп пообещал нанести удары по 52 целям на территории Ирана в ответ на угрозы отомстить за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, убитого во время американской спецоперации в аэропорту Багдада (Ирак).