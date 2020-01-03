На грани войны: Иран и Россия отреагировали на убийство США генерала Сулеймани

Иран и Россия отреагировали на убийство США главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани, который был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада.

Об этом сообщают СМИ.

Глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Моджтеба Зульнур заявил, что если американская сторона возьмет на прицел иранские силы в других странах и регионах, для Тегерана "будет еще проще и легче взять на мушку американцев".

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.

Глава Ирана также объявил в стране трехдневный общенациональный траур в связи с произошедшим.

В российском МИД заявили, что убийство Сулеймани является "авантюрным шагом", который ведет к росту напряженности в регионе.

"Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана", - сказал представитель ведомства и выразил соболезнования иранскому народу по поводу гибели иранского генерала.

США призвали американских граждан, находящихся в Ираке, немедленно покинуть территорию страны.

"В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы призываем граждан США немедленно покинуть Ирак", - отмечается в сообщении американского посольства в Багдаде.

Американцам советуют по возможности покинуть Ирак на самолете, а если это не представляется возможным — направиться в другие страны наземным транспортом. Тем же, кто не сможет уехать из страны, рекомендуется не приближаться к зданию посольства и следить за поступающей информацией в СМИ.

Сулеймани был убит в результате спецоперации США по приказу президента Дональда Трампа. Погибшему генералу было 62 года. Сулеймани был одним из тех, кто убедил Кремль начать военную операцию в Сирии. Имя Касема Сулеймани включено в черный список ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, связанных с разработкой военной ядерной программы.

После атаки Пентагон подтвердил, что целью нападения был именно Сулеймани. Обстрел был совершен по указанию президента Дональда Трампа. Свои действия военное ведомство объяснило тем, что Сулеймани и "Кудс" были ответственны "за гибель сотен американских и коалиционных военнослужащих", еще несколько тысяч военных получили ранения в результате действий спецподразделения.

"Он организовывал нападения на базы коалиции в Ираке в течение последних нескольких месяцев, в том числе атаку 27 декабря, когда погибли и пострадали американские и иракские служащие", - цитирует сайт New York Post сообщение Пентагона.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США заявили о проведении операции по ликвидации главаря "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади.