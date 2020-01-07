Иран проголосовал за признание армии США террористами

Иранский парламент на открытом заседании принял решение внести Министерство обороны США в свой список террористических организаций после убийства военного командира Касема Сулеймани.

Об этом сообщает местный телеканал Press TV.

За такую инициативу проголосовали 228 депутатов из 230 присутствующих на заседании. Еще два парламентария воздержались. "Против" не проголосовал никто. По данным канала, после голосования законодатели скандировали: "Смерть Америке!".

Таким образом теперь все сотрудники Пентагона, связанных с ним организаций, а также организаторы и убийцы генерала Сулеймани объявлены в стране террористами. Отмечается, что любую помощь американскому военному ведомству будет расцениваться в Исламской Республике как террористическая деятельность.

Как сообщал "Апостроф", многотысячная толпа иранцев вышла на улицы столицы города Тегеран на похороны военного командира Касема Сулеймани, убитого ударом беспилотника США.