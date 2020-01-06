В Ираке тысячи людей провели Сулеймани в последний путь: фото

Многотысячная толпа иранцев вышла на улицы столицы Тегеран на похороны военного командира Касема Сулеймани, убитого ударом беспилотника США.

Об этом сообщает новостное агентство Reuters.

Отмечают, что люди, которые скандировали "Смерть Америке", передавали друг другу гробы с телами Сулеймани и командующего иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандиса, который также погиб во время пятничного нападения в Багдаде.

"Видели ли вы когда-нибудь такое человеческое море в своей жизни, Дональд Трамп? Вы все еще хотите слушать клоунов, которые консультируют вас по нашему региону? Вы все еще думаете, что можете сломать волю этой великой страны и ее народа? Конец преступного присутствия США в Западной Азии начался", - написал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter, опубликовав фото из Тегерана.

Напомним, что 4 января в Багдаде проходила похоронная процессия иранского генерала Касима Сулеймани.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилась видеозапись, на которую попал момент убийства Касима Сулеймани - командира подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.