Огненные торнадо и адский дым: украинец, живущий в Австралии, детально рассказал о пожарах

Украинец и житель города Сидней Сергей Будкин рассказал про масштабные пожары в Австралии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что про пожары в городе напоминает смог, странное желтое небо над головой, постоянный запах гари и сажи, которая осела на всех горизонтальных поверхностях.

Также Будкин уточнил, что пожары затрагивают не всех австралийцев, ведь их страна довольно большая.

"Поэтому происходящее в одном конце континента, как правило, не имеет никакого влияния на то, что происходит на другом конце континента... Австралия является одной из самых урбанизированных стран мира. Половина населения живет всего в трех городах (Сидней, Мельбурн и Брисбен), а 90% населения живет в 20 населенных пунктах (некоторые из них называются городами, но населенный пункт в 50 тысяч жителей для меня является городом с большой натяжкой), которые совокупно занимают 0.22% всей территории страны. При этом то ли 75, то ли 80% населения живут не далее 50 километров от берега океана. То есть все то, что происходит в ста или далее километрах от берега, находится вне зоны жизнедеятельности абсолютного большинства населения, которое узнает о том, что происходит в лесах, из такой же ТВ-картинки, как и у вас в телевизоре", - написал он.

По его словам, в Австралии пожары происходят каждое лето. Обычно леса начинают гореть в конце декабря и горят с большей или меньшей интенсивностью примерно до конца лета-начала осени. Сами по себе пожары являются привычным явлением для всех, от местных жителей до местной же флоры и фауны. Для многих деревьев пожар является нормальной частью биологического цикла.

Он отметил, что многие растения уже подстроились под свою среду, потому не сильно страдают от огня. Леса быстро восстанавливаются, когда через три года последствий пожара практически не видно.

"Вместе с тем в этом году сезон пожаров проходит значительно тяжелее, чем обычно. Во-первых, он начался в середине весны, месяца на два раньше нормы – леса загорелись еще в октябре. Во-вторых, он проходит на фоне того, что серьезных пожаров вокруг Сиднея не было уже лет шесть или семь. Причиной тому – высокая эффективность превентивной борьбы с пожарной опасностью, а также то, что в 2012-2016 года осадков было больше нормы, в 2017 году – практически в норме и только последние два года штат Новый Южный Уэльс сильно недобирает осадков. В результате в лесу скопилось аномально высокое количество сухих веток и листьев, что привело к увеличению площадей и интенсивности пожаров, наложившихся на долгий период засухи. В-третьих, сказать, что погодные условия в этом году способствуют пожарам – это не сказать ничего", - написал Будкин.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день в Австралии (в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и Квинсленд) выгоревшая площать превысила уже 9 млн гектаров. Это – территория, равная Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областям, вместе взятым.

"Самый интенсивный пожар на границе Нового Южного Уэльса и Виктории генерировал столб дыма высотой больше двух километров и был настолько силен, что привел к образованию огненного торнадо, воронки из пламени и дыма диаметром в полторы сотни метров, которая разогнала воздух в своей окрестности до ураганных скоростей. Один из пожарных погиб из-за того, что его джип снесло с дороги этим торнадо и бросило на деревья на обочине с такой силой, что кабину просто смяло", - высказался украинец.

Также Будкин описал ситуацию в целом для местных жителей.

"С точки зрения горожанина пожары доставляют неудобство только катастрофически ухудшившимся качеством воздуха. Как я уже писал, постоянно пахнет гарью, воздух – сизого цвета, через который еле-еле пробивается солнце, а пепел от пожаров засыпает все горизонтальные поверхности. Бегать по улице невозможно, заниматься какой-либо физкультурой – тоже. В остальном же каких-либо изменений в обыденной жизни обывателя не происходит", - отметил украинец.

Как сообщал "Апостроф", в Австралии продолжают бушевать крупнейшие в истории страны пожары, вследствие которых треть населения находится в зоне риска.