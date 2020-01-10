США сделали неожиданное заявление по катастрофе в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что причиной крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране могла быть техническая неисправность.

Об этом сообщает Fox News.

Он отметил, что все же нужно дождаться результатов расследования авиакатастрофы. Также американский чиновник выразил надежду, что при этом "иранцы будут сотрудничать в полной мере".

"Я видел сообщения и могу сказать лишь, что нам нужно очень быстро добраться до сути. Мы должны понять основную причину крушения. Возможно, это была техническая неисправность", – сказал Помпео.

По его словам, американский народ должен узнать, если такое действительно выяснится, что Иран совершил нечто более "вероломное".

Ранее президент Дональд Трамп выразил сомнения в том, что самолет потерпел крушение из-за механической неполадки. Он заявил, что у него "есть подозрения", что авария "могла быть чей-то ошибкой".

"Он летел над довольно опасным районом. Кто-то говорит, что это техническая неисправность. Я лично даже не думаю, что такой вопрос может стоять", – сказал Трамп.

Также известно, что Соединенные Штаты Америки примут участие в расследовании крушения украинского самолета Boeing-737 MAX по приглашению Ирана, передает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление по безопасности транспорта США (NTSB).

"Центр оперативного реагирования получил официальное уведомление об авиакатастрофе самолета МАУ. NTSB назначило аккредитованного представителя для расследования катастрофы", – говорится в сообщении.

Участие США в расследовании подтвердила и иранская сторона.

США могут участвовать в расследовании, поскольку Boeing 737-800NG МАУ, потерпевший катастрофу в Иране, был спроектирован и построен именно в Штатах.

Как сообщал "Апостроф", самолет украинской авиакомпании МАУ разбившегося в Иране в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.