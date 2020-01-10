RU  UA  EN

пятница, 10 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 января

12:36
Оззи Осборн выпустил совместный трек с Элтоном Джоном - фаны расслышали в нем прощание
11:48
Сергей Притула потроллил провокационный пост боксера Ломаченко о спецназе РФ
11:41
В Киеве завелась парочка мошенников, придумавших слезливую историю: фото преступников
11:31
Актер сериала "Американская история ужасов" умер в 27 лет
11:10
Появились сказочные фото восхода солнца над заснеженными Карпатами
10:57
На Донбассе погиб 23-летний украинский боец: фото и фамилия героя
10:47
Меган Маркл вернулась в Канаду после отказа от королевских полномочий
10:29
Иран жестко ответил на обвинения Запада по катастрофе украинского самолета
10:12
Убийство и бунт против полиции в Каховке: раскрыты новые данные про улики против копа
10:02
Моменты счастья: дочь Кузьмы Скрябина показала новые фото с роскошной свадьбы
08:59
В Киеве семья с ребенком попала в серьезное ДТП: фото и видео
08:29
Появились новые видео момента крушения самолета МАУ в Иране
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

США сделали неожиданное заявление по катастрофе в Иране

пятница, 10 января 2020, 11:33
переглянути новину українською

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что причиной крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране могла быть техническая неисправность.

Об этом сообщает Fox News.

Он отметил, что все же нужно дождаться результатов расследования авиакатастрофы. Также американский чиновник выразил надежду, что при этом "иранцы будут сотрудничать в полной мере".

"Я видел сообщения и могу сказать лишь, что нам нужно очень быстро добраться до сути. Мы должны понять основную причину крушения. Возможно, это была техническая неисправность", – сказал Помпео.

По его словам, американский народ должен узнать, если такое действительно выяснится, что Иран совершил нечто более "вероломное".

Ранее президент Дональд Трамп выразил сомнения в том, что самолет потерпел крушение из-за механической неполадки. Он заявил, что у него "есть подозрения", что авария "могла быть чей-то ошибкой".

"Он летел над довольно опасным районом. Кто-то говорит, что это техническая неисправность. Я лично даже не думаю, что такой вопрос может стоять", – сказал Трамп.

Также известно, что Соединенные Штаты Америки примут участие в расследовании крушения украинского самолета Boeing-737 MAX по приглашению Ирана, передает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление по безопасности транспорта США (NTSB).

"Центр оперативного реагирования получил официальное уведомление об авиакатастрофе самолета МАУ. NTSB назначило аккредитованного представителя для расследования катастрофы", – говорится в сообщении.

Участие США в расследовании подтвердила и иранская сторона.

США могут участвовать в расследовании, поскольку Boeing 737-800NG МАУ, потерпевший катастрофу в Иране, был спроектирован и построен именно в Штатах.

Как сообщал "Апостроф", самолет украинской авиакомпании МАУ разбившегося в Иране в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Звездные войны уже сегодня: человечество испытывает космическое оружие

Претензии Путина на юг Украины совершенно неприемлемы - американский генерал

Как встречали Новый Год в других странах: яркие фото из разных уголков Земли

Трамп ведет Америку к одному результату, пострадают все - Майкл Виллард

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: