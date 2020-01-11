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Появились впечатляющие фото, как природа в Австралии оживает после пожаров

суббота, 11 января 2020, 09:11
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В Австралии леса начали восстанавливаться после масштабных пожаров в стране.

Снимки в районе Кулнура опубликовал пользователь сети Мюррей Лоу на Facebook-странице.

В частности, на сгоревшей территории Нового Южного Уэльса пустили первые ростки деревья и кустарники.

"Сегодня отправился на сгоревшую площадку, чтобы сделать несколько снимков того, как австралийский кустарник реагирует и восстанавливается, возрождаясь к жизни. Даже без дождя жизнь вырывается из обожженной коры в сердце деревьев, и жизненный цикл начинается снова", - написал Лоу.

Напомним, разрушительные лесные пожары, поражавшие Австралию с сентября 2019 года, нанесли серьезный урон. Более 10,5 миллионов гектар уничтожены - сгорели деревья и кустарники. Спустя месяц после того, как Новый Южный Уэльс стоял в огне, природа начала оживать.

Murray Lowe
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Murray Lowe
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Murray Lowe
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Murray Lowe
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Murray Lowe
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Murray Lowe
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Murray Lowe
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Murray Lowe
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Murray Lowe
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Murray Lowe
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Murray Lowe
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Как сообщал "Апостроф", украинец и житель города Сидней Сергей Будкин рассказал про пожары в Австралии. Он писал, что многие растения уже подстроились под свою среду, потому не сильно страдают от огня. Леса быстро восстанавливаются, когда через три года последствий пожара практически не видно.

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