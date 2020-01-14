На фоне извержения вулкана: сеть поразило фото необычной свадьбы на Филиппинах

На Филиппинах разбушевался вулкан Тааль, но это не помешало молодой паре сыграть свадьбу и сделать фото на его фоне.

Об этом сообщает журналист, блогер и общественный деятель Назар Приходько на своей Facebook-странице.

В сети он опубликовал фотографию зарождения новой семьи. На снимке видно, что пара устроила церемонию бракосочетания на природе. А на заднем плане виднеется извергающийся вулкан.

"Извержение вулкана Тааль на Филиппинах, которое началось вчера, 12.01.2020, не помешало паре сыграть свадьбу. Любовь побеждает даже стихию!", - написал Приходько.

Напомним, вулкан расположен примерно в 80 км к югу от столицы Манила. Он повысил свою активность, выпуская столб пепла, высота которого достигла одного километра. Из-за этого в ближайших к вулкану поселениях началась массовая эвакуация людей.

Как сообщал "Апостроф", в Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль, который считается самым активным в стране.