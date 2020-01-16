Изменение Конституции в России высмеяли меткой карикатурой

Предложение президента России Владимира Путина об изменении Конституции РФ, которое он сделал в среду, 15 января, выступая с ежегодным посланием Совету Федерации, стало поводом для шуток в сети.

Остроумную картинку опубликовал карикатурист Сергей Елкин на своей Facebook-странице.

На рисунке российский президент Владимир Путин с непонимающим лицом держит в руках огромную книгу, которая озаглавлена как "Кнстотиуция".

Как сообщал "Апостроф", в сети продолжают шутить по поводу отставки правительства Российской Федерации, о которой объявил премьер-министр Дмитрием Медведев после выступления президента России Владимира Путина с обращением с Совету Федерации. На коллаже сатирически изображена обычная реакция российского-премьера Дмитрия Медведева на предложение президента Путина, что-то поменять.