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Медведев приказ выполнил: появилась яркая фотожаба на отставку правительства в России

среда, 15 января 2020, 17:13
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В сети продолжают шутить по поводу отставки правительства Российской Федерации, о которой объявил премьер-министр Дмитрием Медведев после выступления президента России Владимира Путина с обращением с Совету Федерации.

Меткую фотожабу опубликовал на своей Facebook-странице журналист "Апострофа" Вячеслав Масный.

На коллаже сатирически изображена обычная реакция российского-премьера Дмитрия Медведева на предложение президента Путина, что-то поменять. "Нет, я с рашкованской политики бывает просто потухаю", - подписал фотожабу автор.

Как известно, по сложившейся в современной России политической традиции, все изменения в высших эшелонах власти ограничиваются чередованием Путина и Медведева на должности президента и премьер-министра. Видимо, поэтому на призыв к изменениям, премьер Медведев сразу ответил отставкой, вызвав при этом недоумение президента Путина.

"Распоряжения Путина что-то поменять, были приняты к сведению еще до их появления. Д — дисциплина", - прокомментировал опубликованную в соцсети фотожабу украинский журналист Денис Попович.

Как сообщал "Апостроф", правительство РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку.

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