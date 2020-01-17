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В Минске передали "кровавый" привет России: опубликованы фото и видео

пятница, 17 января 2020, 16:24
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В столице Беларуси Минске неизвестные вылили краску на памятник российскому писателю Александру Пушкину.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Минск-Новости".

Инцидент произошел в столичном парке около гостиницы "Беларусь". Там руки памятника облили красной краской. Обычно такой цвет символизирует цвет крови. Возможно, злоумышленники хотели этим намекнуть России на свой протест против объединения стран.

"Я прогуливалась в сквере с собакой и увидела, что руки на памятнике Пушкину выкрасили в красный цвет. Подошла ближе и поняла, что это, скорее всего, вандалы. Я вызвала милицию. И если честно, очень возмущена этим происшествием. Это центр города, где много туристов, и одно из любимых мест прогулок для горожан. Такого здесь быть не должно", - рассказала одна из очевидцев ситуации, минчанка Мария.

Как сообщал "Апостроф", возможное объединение России и Беларуси в одно государство высмеяли в сети едкой карикатурой.

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