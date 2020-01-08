Вместе и до конца: появилось яркое фото в поддержку Украины из-за трагедии в Иране

Вечером в среду, 8 января, в Тель-Авиве (Израиль) в знак скорби в связи с авиакатастрофой самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране, в которой погибли 167 человек, в том числе 15 украинцев, зажглись огни на башнях Азриэли в виде украинского герба.

Соответствующее фото опубликовано на Telegram-странице "Зрада чи Перемога".

На снимке виден небоскреб, на котором огни зажгли в форме украинского тризуба. А под украинским символом значится подпись: "Вместе и до конца", написанная на иврите.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты заявили, что у следствия существует четыре версии авиакатастрофы украинского самолета МАУ, который разбился в Иране, среди которых, в частности, названы техническая неисправность и теракт.