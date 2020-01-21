Китайский коронавирус атакует новые страны: представитель ВОЗ сделал тревожное заявление

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения в ближайшее время стоит ожидать распространения новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Китае и, возможно, в других странах.

Об этом заявил представитель ВОЗ Тарик Язаревич, передает Vesti.ua.

"Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения", - сказал он.

Однако, эта цифры быстро увеличивается. Четыре случая были зафиксированы за пределами Китая – два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея. При этом увеличивается количество жертв в самом Китае.

"Следует ожидать новых случаев в других районах Китая и, возможно, в других государствах", - предупредил официальный представитель.

Он рассказал, что в настоящее время в китайском городе Ухань находится миссия ВОЗ. Она встретилась со специалистами в сфере здравоохранения и официальными лицами, которые "ведут расследования по поводу вспышки болезни".

"Эта миссия является частью нынешнего процесса обмена информацией между правительством Китая и ВОЗ", - подчеркнул Язаревич.

Он отметил, что в отношении коронавируса 2019-nCoV "многое еще остается выяснить".

"Недостаточно известно о том, как он передается, о клинических характеристиках болезни, ее тяжести и степени ее распространения или ее источниках", - отметил официальный представитель.

По утверждению Язаревича, источник вспышки болезни в Китае, "судя по всему, имеет животное происхождение". При этом "передача от человека к человеку, происходящая при близком контакте, является ограниченной".

Китайские органы здравоохранения 20 января подтвердили, что такая передача имеет место. В некоторых случаях течение болезни более мягкое, чем при заражении коронавирусами других типов. ВОЗ считает, что на настоящий момент "не является оправданным введение каких-либо ограничений на поездки и торговлю".

Как ранее сообщал "Апостроф", появившийся в Китае коронавирус стал одной из самых обсуждаемых тем в сфере мирового здравоохранения.