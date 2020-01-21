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Ученые нашли то, из чего создавали древние пирамиды в Перу: фото

вторник, 21 января 2020, 19:05
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Перуанские исследователи, проводящие раскопки на территории археологического памятника Сечин в провинции Касма, обнаружили пять конических адобов - 4000-летних строительных блоков.

Об этом сообщает агентство Andina.

Находка была сделана в древнем городе Сечин, расположенном на высоте 90 метров над уровнем моря, в пяти километрах от современного города Касма, центра одноименной провинции.

Этот памятник еще в 1937 году открыл перуанский археолог Хулио Тельо. Особенностью города является то, что его главные здания были сооружены из конических адобов - огромных кирпичей из глины-сырца.

В ходе раскопок археологи обнаружили сразу пять таких блоков, изготовленных около 2000 года до нашей эры. То есть их возраст составляет примерно 4000 лет.

По словам Моники Суарес Убиллус, руководителя археологического проекта Сечин, данный тип адобов является самым ранним, найденным на монументальных объектах в прибрежной зоне Перу.

Большой удачей для ученых можно назвать отпечатки рук, оставленных древними строителями.

Дело в том, что конические адобы были обнаружены при обследовании пирамидальной структуры, которая насчитывает 11 ступеней. Вероятно, блоки предполагалось использовать для ее возведения. Возможно, они оказались попросту лишними.

"Мы испытываем большую гордость и волнение, - говорит Моника Суарес. - Мы нашли очень ценные свидетельства, которые позволят нам переосмыслить гипотезы о появлении церемониальной архитектуры в доколумбовой Америке. Кроме того, их изучение поможет понять роль города Сечина в истории зарождения и развития раннего общества".

Кстати, обнаруженные конические адобы будут переданы в региональный музей Касмы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Китае обнаружили новые фигуры терракотовых воинов, которые были созданы 2200 лет назад для защиты императора в загробной жизни.

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