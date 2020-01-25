Смертельный коронавирус "пришел" в новые страны: онлайн-карта

Коронавирус, получивший название 2019-nCoV, продолжает распространяться из Китая по всему миру. Первые случаи заболевания зафиксировали в Австралии и Малайзии.

Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, в Австралии был зафиксирован единичный случай заболевания. В Мельбурне болезнь диагностировали у 50-летнего китайского гражданина из города Ухань, который 19 января прилетел к австралийским родственникам. После ухудшения самочувствия он обратился в больницу, где 23 января у него были обнаружены признаки новой болезни, что вызывает пневмонию.

Заболевший китаец не посещал публичных мест и контактировал только с родственниками. Австралийские медики проверяют жителей Мельбурна, которые летели с больным в одном самолете.

По словам главного врача Австралии профессора Брендана Мерфи, в данное время проходят тестирование на вирус 12 человек.

В министерстве иностранных дел Австралии запретили поездки граждан в провинцию Хубэй.

Еще три случая заболевания были диагностированы в Малайзии. Все заболевшие - граждане Китая, которые посещали город Ухань. Они являются родственниками первого заболевшего – это его 66-летняя жена и двое внуков. Все они госпитализированы, врачи оценивают состояние пациентов как стабильное.

Как ранее сообщал "Апостроф", количество погибших от коронавируса из Китая достигло 41 человека. Инфицированными официально считают 1287 человек, по неофициальным данным - счет идет на десятки тысяч.