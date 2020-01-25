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Счет пошел на тысячи: появились новые страшные кадры и данные о жертвах коронавируса

суббота, 25 января 2020, 09:31
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Количество погибших от коронавируса, получившего название 2019-nCoV, достигло 41 человека. Инфицированными официально считают 1287 человек, по неофициальным данным - счет идет на десятки тысяч.

В сети продолжают публиковать страшные фото и видео, в частности, из китайского города Ухань, откуда началось распространение новой болезни.

По сообщению агентства Reuters, только за последние сутки в провинции Хубэй от коронавируса умерли еще 15 человек (ранее сообщалось о 26 жертвах). Число инфицированных увеличилось до 1287. Кроме того, медики сообщают, что 13 967 человек, у которых был тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением врачей.

Тем временем в отчёте из Британии от учёных, которые параллельно моделируют темпы распространения вируса, говорится, что по состоянию на 18 января количество инфицированных составляло 4000 человек.

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В сети также был опубликовано голосовое сообщение от медицинского персонала в Ухане, в котором говориться, что заражено уже более 100 тысяч человек и люди умирают прямо на глазах.

На опубликованном видео из больницы в Ухане видно, как трое умерших от новой болезни лежат на полу.

Как стало известно, от пневмонии нового типа скончался 62-летний глава отделения оториноларингологии Больницы китайской и европейской медицины в городе Ухань Лян Удун.

В Государственном комитете по вопросам здравоохранения Китая сообщили, что в город Ухань отправлено 1230 врачей, которые будут помогать местным медикам в борьбе с вирусом.

Китайские власти запретили въезд в Ухань всем, кроме медицинских работников. Невозможно также покинуть города. Об этом свидетельствует видео огромных очередей на дорогах, ведущих из Уханя.

Как ранее сообщал "Апостроф", министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объявила об обнаружении в Украине первых подозрений на заболевание смертельным коронавирусом nCoV.

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