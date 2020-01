Счет пошел на тысячи: появились новые страшные кадры и данные о жертвах коронавируса

Количество погибших от коронавируса, получившего название 2019-nCoV, достигло 41 человека. Инфицированными официально считают 1287 человек, по неофициальным данным - счет идет на десятки тысяч.

В сети продолжают публиковать страшные фото и видео, в частности, из китайского города Ухань, откуда началось распространение новой болезни.

По сообщению агентства Reuters, только за последние сутки в провинции Хубэй от коронавируса умерли еще 15 человек (ранее сообщалось о 26 жертвах). Число инфицированных увеличилось до 1287. Кроме того, медики сообщают, что 13 967 человек, у которых был тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением врачей.

Тем временем в отчёте из Британии от учёных, которые параллельно моделируют темпы распространения вируса, говорится, что по состоянию на 18 января количество инфицированных составляло 4000 человек.

В сети также был опубликовано голосовое сообщение от медицинского персонала в Ухане, в котором говориться, что заражено уже более 100 тысяч человек и люди умирают прямо на глазах.

Voice message from a medical staff in #Wuhan. "There are more than 100,000 infected. The government provides no medical supplies... People are dying right in front of our eyes...Don't EVER trust the government. We are on our own."



En subtitle#WuhanOutbreak #WuhanCoronovirus pic.twitter.com/fmZPhDjtLi