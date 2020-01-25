В Китае заявили о прорыве в лечении смертельного коронавируса

Лечение 56-летней пациентки, которая была инфицирована коронавирусом 2019-nCoV, в городской больнице Шанхая (Китай) закончилось успешно.

Об этом сообщает агентство Sina.

Как сказано в сообщении, заболевшая женщина по имени Чэнь долгое время жила в Ухане — городе, который считают родиной смертельного коронавируса.

Признаки болезни начались у нее вечером 10 января и она обратилась в городскую больницу. Через два дня Чэнь перевели в Шанхай, где и проводилось лечение в городской больнице.

Самочувствие пациентки улучшалось постепенно: шесть дней температура у нее держалась в пределах нормы. После того, как новые тесты на коронавирус показали отрицательный результат, врачи отправили Чэнь домой.

Как ранее сообщал "Апостроф", коронавирус, получивший название 2019-nCoV, продолжает распространяться из Китая по всему миру. Первые случаи заболевания зафиксировали в Австралии и Малайзии.