RU  UA  EN

понедельник, 27 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 января

22:48
Девушек-волонтеров высадили из автобуса из-за российского сериала: подробности громкого скандала, фото и видео
22:20
Ситуация ухудшилась: ВОЗ исправила свою ошибку в отчете о смертельном коронавирусе
21:30
Скандальная министр прокомментировала свою жалобу на "низкую" зарплату
20:38
Доктор Комаровский развенчал фейки о смертельном коронавирусе: что важно знать
20:34
Королевская семья готова к возвращению принца Гарри и Меган: Канада стала для них не лучшим местом
20:26
В Харькове произошло массовое ДТП с велосипедистом и спорткаром: фото
19:48
49-летняя Наоми Кэмпбелл разделась для промо модного бренда - фигуре модели можно только позавидовать
19:47
В Киеве на мосту через Днепр возникла огромная пробка: видео с места ЧП
19:26
Женщина-дайвер встретилась под водой с акулой и показала, как надо защищаться: видео
18:49
Украинец стал владельцем одной из самых дорогих вилл мира: как она выглядит
18:47
В Мариуполе арестовали боевика, который стрелял по украинцам: фото и видео
18:42
Так себе романтика: 10 худших идей для подарка девушке на День святого Валентина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Звезда советского кино исчезла в Мексике: что известно

понедельник, 27 января 2020, 21:52
переглянути новину українською

25 января в Мексике пропала советская и российская актриса Наталья Андрейченко.

Об этом сообщают в Telegram-канале 360tv.ru.

Посольство России в Мексике выяснит все обстоятельства ЧП. Отмечают, что женщина 25 января уехала от подруги, сославшись на плохое самочувствие, и после этого на связь не выходила.

Ранее в посольство никто не обращался, о пропаже не заявляли. Поэтому пока никакой информации нет. Близкие и коллеги актрисы планируют также обратиться в правоохранительные органы Мексики.

"От друзей и родственников новостей нет. Но мы все еще надеемся и верим, что это недоразумение и Наталья найдется", - написал представитель актрисы Ян Трунцев.

Наталья Андрейченко прославилась своими ролями в фильмах "Мэри Поппинс, до свидания!" и "Военно-полевой роман".

За роль в фильме "Прости" она была названа лучшей актрисой года читателями журнала "Советский экран", а за роль Катерины Измайловой в фильме "Леди Макбет Мценского уезда" была номинирована на кинопремию "Ника" в категории "лучшая женская роль".

В 1991 году Наталья эмигрировала в США к мужу, Максимилиану Шеллу.

Как сообщал "Апостроф", в Москве на 52 году жизни умер актер Данила Перов, звезда сериала "Интерны" и сын Раисы Рязановой, актрисы фильмов "Ералаш", "Москва слезам не верит", "Солдаты" и других.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни

Импичмент в США: финал для Трампа и западня для Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: