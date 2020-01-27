Звезда советского кино исчезла в Мексике: что известно

25 января в Мексике пропала советская и российская актриса Наталья Андрейченко.

Об этом сообщают в Telegram-канале 360tv.ru.

Посольство России в Мексике выяснит все обстоятельства ЧП. Отмечают, что женщина 25 января уехала от подруги, сославшись на плохое самочувствие, и после этого на связь не выходила.

Ранее в посольство никто не обращался, о пропаже не заявляли. Поэтому пока никакой информации нет. Близкие и коллеги актрисы планируют также обратиться в правоохранительные органы Мексики.

"От друзей и родственников новостей нет. Но мы все еще надеемся и верим, что это недоразумение и Наталья найдется", - написал представитель актрисы Ян Трунцев.

Наталья Андрейченко прославилась своими ролями в фильмах "Мэри Поппинс, до свидания!" и "Военно-полевой роман".

За роль в фильме "Прости" она была названа лучшей актрисой года читателями журнала "Советский экран", а за роль Катерины Измайловой в фильме "Леди Макбет Мценского уезда" была номинирована на кинопремию "Ника" в категории "лучшая женская роль".

В 1991 году Наталья эмигрировала в США к мужу, Максимилиану Шеллу.

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