Тысячи пассажиров заблокировали на лайнере в Италии из-за угрозы коронавируса: фото и видео

Из-за угрозы заражения смертельным коронавирусом 2019-nCo, официальное количество заболевших и умерших от которого значительно выросло, в порту Чивитавеккья недалеко от Рима был заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda, на борту которого - 6 тысяч пассажиров.

Об этом инциденте сообщает The Guardian.

По информации издания, на борту круизного судна находится пара из Китая, у которой наблюдаются лихорадка и респираторные проблемы. Их проверяют на возможное заражение коронавирусом.





Тем временем в сети появились фото и видео из судна, изолированного в порту у побережья Италии.

До прибытия в Рим лайнер Costa Smeralda побывал в портах Марселя, Барселоны и Мальорки.

Как ранее сообщал "Апостроф", популярная площадка для продажи товаров из КНР AliExpress прекратила доставку заказов из-за вспышки коронавируса.