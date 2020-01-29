RU  UA  EN

среда, 29 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.40
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 января

07:05
Как приготовить дома кокосовое печенье без консервантов: простой рецепт на каждый день
06:58
Экс-нардеп Черновол прорвалась в ГБР и собиралась "атаковать" зама ведомства: видео

28 января

23:30
"Холодный душ" для Зеленского: в Украине указали на смертельную расплату из-за доверия Путину
22:01
Мракобесие и цинизм: сети разгневало избрание пропагандиста Кремля в руководство ПАСЕ
20:06
Наказание за наркотики в Украине: названы важные моменты в громкой инициативе Минюста
19:33
"Творцы" украинского языка: в сети появились мощные шутки про топ-политиков
19:00
И зимой, и летом: 12 вещей на каждый день, которые не выходят из моды
18:48
На Евровидении-2020 распределили страны по полуфиналам - в каком из них выступит Украина
18:22
Актриса назвала погибшего Коби Брайанта насильником - теперь соцсети ругают ее и движение MeToo
17:49
"Миротворец", пропагандисты и лоббисты Кремля: в СМИ рассказали о деталях визита Медведчука в Германию
17:47
Ксения Мишина показала своего сына-стилягу - фанаты обсуждают сходство мальчика с мамой
17:29
Взялся за любимую тему Кремля: "слуга народа" отличился абсурдной инициативой в Раде
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Число жертв коронавируса в Китае продолжает расти: страшные цифры и рассказ украинцев

среда, 29 января 2020, 07:32
переглянути новину українською

К началу суток 29 января официальное количество заболевших и умерших от смертельного коронавируса 2019-nCoV в Китае значительно выросло.

Об этом сообщается на Twitter-странице CGTN.

Общее число заболевших коронавирусом составляет 5997 человек. За один день это число увеличилось почти на две тысячи (1804 человека). Умерло 26 человек, выздоровело – 45. Общее число умерших от вируса таким образом достигло 132 человек, выздоровевших – 103.

Китайские эксперты отмечают, что пик заболеваемости все еще впереди и наступит через 7-10 дней. До этого времени число заболевших продолжит стремительно расти.

Подробнее о вирусе читайте в материале "Апострофа": Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни

Импичмент в США: финал для Трампа и западня для Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: