Число жертв коронавируса в Китае продолжает расти: страшные цифры и рассказ украинцев

К началу суток 29 января официальное количество заболевших и умерших от смертельного коронавируса 2019-nCoV в Китае значительно выросло.

Об этом сообщается на Twitter-странице CGTN.

Общее число заболевших коронавирусом составляет 5997 человек. За один день это число увеличилось почти на две тысячи (1804 человека). Умерло 26 человек, выздоровело – 45. Общее число умерших от вируса таким образом достигло 132 человек, выздоровевших – 103.

Китайские эксперты отмечают, что пик заболеваемости все еще впереди и наступит через 7-10 дней. До этого времени число заболевших продолжит стремительно расти.

Подробнее о вирусе читайте в материале "Апострофа": Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись.