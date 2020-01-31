Сеть взорвало забавное видео с коалой, показавшее животных с "другой стороны"

В сети опубликовали видео смешного "разговора" коалы, которая при этом издавала странные звуки.

Ролик опубликовали в социальной сети Twitter.

Милая на вид коала издавала звук похожий на хрюканье свиньи. Пользователи ожидали услышать приятный "голос" животного, однако в реальной жизни коалы издают ужасающие крики.

"Я не знаю, как я думал, как говорит коала, но это было не так", - подписали ролик.

На видео коала сидит на земле и просто хрюкает. Кажется, что она пытается что-то сказать людям. Животное смотрит вверх в камеру и "разговаривает", издавая хрюканье и рев.

"Не совсем милый плюшевый мишка, как все думают", - написал один из комментаторов.

Смешное видео посмотрели более 3 миллионов людей, а также 54 тысячи поделились им.

Как сообщал "Апостроф", с тех пор, как в ноябре в Австралии начались лесные пожары, десятки коал были спасены и отправлены в ветеринарные клиники для лечения. Многие из этих сумчатых сейчас лечатся от ожогов на лапах.