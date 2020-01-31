RU  UA  EN

пятница, 31 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

31 января

03:41
Кличка "Соболь": в сети показали нового "груза 200" из России, воевавшего на Донбассе

30 января

23:59
В Киеве произошла необычная история с водителем маршрутки и русскоязычной пассажиркой: фото
23:53
Поджог в Черновцах пьяным отцом 16-летней дочери: мать раскрыла жуткие детали, видео
23:18
Из-за гигантского кортежа перекрыли трассу Борисполь-Киев: в сети показали видео
21:37
Скандал с наказанием офицера за критику Зеленского: в штабе ВСУ дали четкое пояснение
20:35
Украинский военный рассказал про 16-летних боевиков и пытки на глазах у сына офицера РФ
20:28
Бизнесмен Катющенко впервые высказался про скандальные пророссийские бигборды с его портретом: видео
20:12
Есть один маленький вопрос - режиссер Ахтем Сеитаблаев о резонансе вокруг главы Госкино
19:16
7 легкодоступных продуктов, которые улучшают обмен веществ
19:15
В Одессе из-за аномального тепла зацвел сад: опубликованы красочные фото
19:13
Скоро людям не останется места: в сети показали скопление "героев парковки" возле метро в Киеве
19:04
Подожженная отцом 16-летняя девушка из Черновцов сделала неожиданное признание: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сеть взорвало забавное видео с коалой, показавшее животных с "другой стороны"

пятница, 31 января 2020, 04:20
переглянути новину українською

В сети опубликовали видео смешного "разговора" коалы, которая при этом издавала странные звуки.

Ролик опубликовали в социальной сети Twitter.

Милая на вид коала издавала звук похожий на хрюканье свиньи. Пользователи ожидали услышать приятный "голос" животного, однако в реальной жизни коалы издают ужасающие крики.

"Я не знаю, как я думал, как говорит коала, но это было не так", - подписали ролик.

На видео коала сидит на земле и просто хрюкает. Кажется, что она пытается что-то сказать людям. Животное смотрит вверх в камеру и "разговаривает", издавая хрюканье и рев.

"Не совсем милый плюшевый мишка, как все думают", - написал один из комментаторов.

Смешное видео посмотрели более 3 миллионов людей, а также 54 тысячи поделились им.

Как сообщал "Апостроф", с тех пор, как в ноябре в Австралии начались лесные пожары, десятки коал были спасены и отправлены в ветеринарные клиники для лечения. Многие из этих сумчатых сейчас лечатся от ожогов на лапах.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни

Импичмент в США: финал для Трампа и западня для Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: