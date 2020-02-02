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Катастрофа МАУ в Иране: появилось неожиданное аудио с подробностями трагедии

воскресенье, 02 февраля 2020, 21:28
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Спецслужбы обнародовали запись разговоров диспетчеров аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз", в ходе которой становится известно, что пилот иранского самолета видел пуск ракеты и взрыв украинского лайнера МАУ, который потерпел катастрофу в небе над Ираном в среду, 8 января.

Соответствующую аудиозапись опубликовало ТСН.

Получается, эта запись служит доказательством, что иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в украинский самолет.

Как известно, украинский самолет потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. В катастрофе погибли 176 человек. После аварии иранские военные признали, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

Напомним, как сообщал "Апостроф, ранее в Иране признали, что Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) был сбит под Тегераном двумя, а не одной ракетой, как предполагалось изначально.

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