Потусторонний портал: в России сняли на видео жуткое природное явление

В России зафиксировали интересное атмосферное явление, которое называется субсолнце.

Об этом сообщает метеоролог Игорь Кибальчич на своей Facebook-странице.

Такое природное явление увидели отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Краснодарском Крае в январе 2020 года.

Кибальчич объяснил, что это такое: субсолнце (Subsun) представляет собой вид бесцветного гало в форме вытянутого яркого пятна ниже линии горизонта, при наблюдениях в горах или с борта самолета. Явление вызвано отражением солнечного света от многочисленных крошечных ледяных кристаллов, взвешенных в атмосфере (ледяные иглы, алмазная пыль, мелкие снежинки). Совокупность кристаллов действует как большое зеркало, создавая виртуальное изображение солнца, которое появляется под горизонтом, аналогично отражению солнца на поверхности воды. В этом случае, кристаллы обычно имеют форму плоских шестиугольных пластинок, ориентированных в горизонтальной плоскости и получается, что их шестиугольные поверхности располагаются параллельно земной поверхности.

"Однако из-за турбулентности воздуха, пластины начинают "колебаться", вызывая отклонение их поверхностей на несколько градусов от идеально горизонтальной ориентации, что приводит к удлинению отражения (то есть субсолнца) по вертикали. Когда отклонение достаточно велико, субсолнце растягивается в вертикальную колонну, известную как нижний солнечный столб (lower sun pillar)", - написал он.

В сети показали видео интересного явления в природе.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фотографии яркого солнечного затмения, которое произошло 26 декабря.