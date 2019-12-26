Солнечное затмение 26 декабря: опубликованы яркие фото и видео

В сети опубликовали фотографии яркого солнечного затмения, которое произошло в четверг, 26 декабря.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Открытый космос".

Природное явление наблюдали жители Аравийского полуострова, Пакистана, Индии и Юго-Восточной Азии. Они смогли увидеть последнее солнечное затмение в 2019 году. А фотографиями завораживающего зрелища поделились в интернете.

По словам специалистов NASA, кольцевое затмение случается реже, чем обычное, ведь требует особенных условий. Луна должна быть в фазе новолуния и находиться чуть дальше от Земли по своей эллиптической орбите. Из-за этого Луна не полностью закрывает собой Солнце, оставляя вокруг себя светящееся кольцо солнечного света.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились завораживающие фото и видео солнечного затмения из разных стран, которое состоялось летом.