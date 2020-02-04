RU  UA  EN

вторник, 4 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 февраля

19:34
"Слуга народа" засветилась в Раде в дорогих нарядах: фото
19:20
Президент и "простой народ": Зеленский снялся в Киеве в ролике про дешевые кредиты
19:19
Известный морпех ушел из ВСУ и дал жесткую оценку ситуации в армии
19:08
10 идей для нестандартного Дня святого Валентина: куда пойти 14 февраля в Киеве
18:11
В Киеве молодая девушка погибла страшной смертью у гаражей, фото
17:42
Звезда "Крепостной" снялась в романтической фотосессии с мужем-актером
16:55
Точное попадание: появилось видео испытания в Украине новых мощных ракет
16:45
В Киеве пошел сильный снегопад: опубликованы впечатляющие видео
16:45
Избил и наступил на голову: в Ровно школьник жестоко поиздевался над сверстником, видео
16:43
24 часа в пути: Регина Тодоренко отважилась на длительный перелет с годовалым сыном
16:40
Счастье и буря эмоций: украинка приняла роды у пассажирки на борту самолета, фото
16:16
У актрисы сериала "Зачарованные" диагностировали рак IV стадии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно о сроках введения США новых санкций против "Северного потока-2"

вторник, 04 февраля 2020, 18:39
переглянути новину українською

Палата представителей и сенат США готовят новые санкции, кроме действующих с декабря 2019 года, против проекта газопровода "Северный поток-2", которые могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.

Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.

Как сообщили изданию источники среди дипломатов в Вашингтоне, объектом санкций могут стать европейские инвесторы и будущие покупатели газа.

Эту информацию подтвердил, в частности, представитель немецкого концерна Uniper, который является партнером "Газпрома". "Мы знаем, что американцы полны решимости предотвратить реализацию "Северного потока-2", — заметил он.

Вместе с тем, по его словам, Берлин продолжает бороться за то, чтобы строительство СП-2 "больше не задерживалось", тем более, что до точки выхода трубы на берегу Германии осталось 150 км.

Ранее, в декабре 2019 года, США ввели санкции против компаний, работающих на строительстве "Северного потока-2". После этого швейцарская компания Allseas сообщила о приостановке работ по укладке труб и строительство газопровода было задержано. С учетом отказа Allseas от завершения проекта срок введения в строй газопровода сдвинется на конец 2020 — начало 2021 года.

Оператором строительства газопровода является концерн Nord Stream 2 AG, учредителем которого является "Газпром". Его партнерами являются французская ENGIE, австрийская OMV, британско-голландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall Dea.

Как сообщал "Апостроф", по газопроводу Eugal - нитке российского "Северного потока-2", которая идет по территории Германии до границы с Чехией, уже пустили газ.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Боже, храни королеву: какой будет для Британии жизнь после Брекзит

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: