Стало известно о сроках введения США новых санкций против "Северного потока-2"

Палата представителей и сенат США готовят новые санкции, кроме действующих с декабря 2019 года, против проекта газопровода "Северный поток-2", которые могут быть введены уже в феврале-марте 2020 года.

Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt.

Как сообщили изданию источники среди дипломатов в Вашингтоне, объектом санкций могут стать европейские инвесторы и будущие покупатели газа.

Эту информацию подтвердил, в частности, представитель немецкого концерна Uniper, который является партнером "Газпрома". "Мы знаем, что американцы полны решимости предотвратить реализацию "Северного потока-2", — заметил он.

Вместе с тем, по его словам, Берлин продолжает бороться за то, чтобы строительство СП-2 "больше не задерживалось", тем более, что до точки выхода трубы на берегу Германии осталось 150 км.

Ранее, в декабре 2019 года, США ввели санкции против компаний, работающих на строительстве "Северного потока-2". После этого швейцарская компания Allseas сообщила о приостановке работ по укладке труб и строительство газопровода было задержано. С учетом отказа Allseas от завершения проекта срок введения в строй газопровода сдвинется на конец 2020 — начало 2021 года.

Оператором строительства газопровода является концерн Nord Stream 2 AG, учредителем которого является "Газпром". Его партнерами являются французская ENGIE, австрийская OMV, британско-голландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall Dea.

Как сообщал "Апостроф", по газопроводу Eugal - нитке российского "Северного потока-2", которая идет по территории Германии до границы с Чехией, уже пустили газ.