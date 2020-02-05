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Эпопея с импичментом Трампа подходит к концу: решение объявят в ближайшие часы

среда, 05 февраля 2020, 11:52
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В среду, 5 февраля, в США состоится голосование по импичменту президента Дональда Трампа, которое, скорее всего, завершится его оправданием.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Сенате, где большинство удерживает Республиканская партия, нет необходимого количества голосов в две трети, чтобы отстранить президента.

Не исключается, что голосование, которое состоится во второй половине дня, не займет много времени. Под председательством главы Верховного суда Джона Робертса сенаторы один за другим будут заявлять свои голоса - "виновен" или "не виновен".

Напомним, Трампа обвиняют по двум статьям об импичменте - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

Напомним, подробнее об импичменте президенту США и последствиях этого для Украины читайте в материале "Апострофа": Украина в центре импичмента Трампа: как выйти из американского скандала без потерь.

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