Новый удар по Трампу: почему Парнас предал хозяина Белого дома

Резонансный американский политический скандал, который в СМИ окрестили "Украинагейтом", набирает обороты. В день передачи дела импичмента Трампа в Сенат неожиданно на стороне обвинения решил выступить соратник адвоката президента США Рудольфа Джулиани Лев Парнас. В его показаниях Украина, а также украинские политики играют далеко не последнюю роль. "Апостроф" попытался разобраться, почему Парнас решил предать команду Трампа, и какое значение его показания имеют для США и Украины.

Измена "по-американски"

Дело об импичменте Трампа достаточно длительное время никак не могло дойти до Сената. Еще перед Новым Годом нижняя Палата представителей проголосовала по 2 статьям обвинений Трампу, но только в середине января материалы в конце концов пошли наверх - в Сенат, который будет выносить окончательный вердикт президенту США. По случайному, а может и не очень, стечению обстоятельств, именно в день передачи дела в Сенат пойти на встречу следствию решил Лев Парнас, одиозный бизнесмен и "адвокат" "адвоката" Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Парнас передал стороне обвинения немалое количество документов, среди которых - переписка между Парнасом и целым рядом украинских чиновников - экс-генпрокурором Юрием Луценко, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, председателем СБУ Иваном Бакановым, а также помощниками президента Сергеем Шефиром и Андреем Ермаком.

А в интервью американским СМИ Парнас не пожалел "теплых" слов в адрес Трампа и Джулиани, сообщив, что был свидетелем всех неправомерных действий президента и его доверенного лица. Якобы Парнас лично, "собственными глазами", видел прямые предписания Трампа об увольнении посла США в Украине Мари Йованович и даже передавал "ультиматум" Украине о прекращении любой помощи, в случае, если официальный Киев не начнет расследование известной истории с Байденом и компанией Burisma. Также он сообщил, что Белый дом активно работал с Петром Порошенко, обещая ему поддержку на президентских выборах, в случае если тот поможет "накопать" информации на конкурента Трампа.

Свидетельство без показаний

Примечательно, что "взрывные" показания Парнаса в самих США восприняли довольно спокойно, и это объясняется рядом причин. Во-первых, все заявления Парнаса нуждаются в подтверждении, ведь пока прямых доказательств неправомерных действий Трампа среди переданных Парнасом документов опубликовано не было. А верить персонажу с крайне неоднозначной репутацией на слово не спешат даже ярые противники Трампа.

Во-вторых, если связь Парнаса с Джулиани очевидна, то контакты с самим Трампом - под вопросом. Президент США уже заявил, что лично не знает Парнаса, а совместные фото сделаны на благотворительных мероприятиях, которые посещал президент (это обычное дело в США). Также Трамп и он не помнит, чтобы хоть раз разговаривал с Парнасом. Хотя справедливости ради, в одном из видео, опубликованных в Интернете, можно увидеть, как Трамп вместе с окружением и Парнасом находится на каком-то мероприятии. Но опять же - это неубедительный довод.

И, наконец, в-третьих, сам Парнас фигурирует в расследованиях о коррупции, финансовых махинациях. А заодно еще и судится с олигархом Игорем Коломойским. Учитывая наличие у него серьезных проблем, он кровно заинтересован в сотрудничестве со следствием, и может преувеличивать свою значимость в окружении Трампа и Джулиани.

Поэтому неудивительно, что среди экспертов распространено мнение, что Парнас пошел на "слив" Джулиани и Трампа из-за своего непростого положения.

"Сейчас следственные органы США занимаются проверкой приведенных фактов. Но, похоже, что серьезного влияния на процесс рассмотрения дела по импичменту в Сенате его заявления не окажут. Республиканское большинство в Сенате серьезно настроено защищать президента, а несколько "перебежчиков", если таковые появятся, ситуацию не изменят", - выразил уверенность в разговоре с "Апострофом" Сергей Галака, американист, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Еще одним важным моментом является то, что показания Парнаса или любого другого свидетеля уже не будут учитываться Сенатом. Ведь Палата представителей США уже проголосовала за ряд конкретных обвинений против Трампа.

"Непонятно, позволят ли республиканцы Сената учесть новые доказательства в первой фазе судебного разбирательства, или это будет рассмотрено после того, как сенаторы смогут допросить руководителей отделов и защитников Трампа. Сенаторы также могут решить не приобщать недавно раскрытые документы к делу вообще", - отмечает американское издание The Hill со ссылкой на сенатора Лизу Мурковски.

Зе-команда и Парнас

Таким образом, заявления и свидетельства Льва Парнаса в США стали резонансным, но отнюдь не поворотным моментом в истории с импичментом Трампа. Но к отдельным моментам из свидетельств Парнаса стоит присмотреться в Украине. В частности, к опубликованной Постоянным комитетом по вопросам разведки Палаты представителей США электронной корреспонденции между Парнасом и украинскими политиками и чиновниками.

Показательно, что во всех случаях, кроме экс-генпрокурора Юрия Луценко, украинцы после короткой переписки, в которой Парнас сыпал разными инициативами, прекращали отвечать на сообщения и "морозились" от американского бизнесмена. Лишь бывший генпрокурор оказался продуктивным собеседником, который не жалел нецензурных слов в адрес Йованович, досрочного освобождения которой добивался всеми мыслимыми и немыслимыми методами.

Лишь бывший генпрокурор оказался продуктивным собеседникомФото: unian

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Конечно, "горячая любовь" Луценко к Йованович и его "заманчивые" намеки американцам о наличии компромата на Байдена уже давно не являются новостью. А вот характер переписки между людьми, близкими к президенту Зеленскому, и Парнасом свидетельствует, что в Зе-команде иллюзий относительно реального места бизнесмена в окружении Трампа не было. И нет сейчас: показательно, что министр иностранных дел Вадим Пристайко прямо заявляет, что не верит словам Парнаса, который "пытается спасти себя".

С другой стороны, по информации "Апострофа", такое отношение людей из окружения нынешнего президента могло быть вызвано другим важным моментом: еще весной, прежде чем Зеленский победил на выборах, ему посоветовали не идти на контакт с Парнасом и его партнером Игорем Фруманом некоторые украинские деятели. В частности, называют Коломойского, который с самого начала пытался заблокировать любые переговоры Банковой с контактерами от Джулиани. Также в данной истории фигурировала фамилия предпринимателя Александра Левина, который является председателем еврейской религиозной общины Киева, и якобы еще весной критически оценивал деятельность Парнаса и его компаньона Игоря Фрумана.

Как ни странно, но такое поведение украинских элит в данном конкретном случае может сыграть в плюс нашей стране. Эксперты не исключают, что опубликованная переписка окажется неожиданным внешнеполитическим активом Украины.

"В случае, если Трамп победит на выборах-2020, любые контакты с Парнасом не будут иметь значения. А вот в случае победы демократов опубликованная переписка будет доказательством, что в каких-либо махинациях с окружением Трампа Украина не участвовала. А это станет хорошим политическим активом в украинско-американских отношениях", - считает Сергей Галака.

В любом случае, история еще далека от завершения. Сейчас мы получили доступ только к части предоставленных Парнасом документов и свидетельств. И вполне возможно, что вскоре следователи опубликуют новые документы, которые если не перевернут дело с ног на голову, то прольют свет на "темные дела", которые представители как действующей, так и прежней власти в Украине проворачивали с американцами.

Что же касаются импичмента, то пока события развиваются достаточно динамично. Но Сенат, похоже, останется за Трампом. Другое дело, что стороны политического противостояния в США собирают доказательства и аргументы против друга уже не столько для заседаний в Сенате, сколько для избирательной кампании, которая обещает быть необычайно горячей...