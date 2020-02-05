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Появились видео первых минут после крушения пассажирского самолета в Турции

среда, 05 февраля 2020, 19:17
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По предварительным данным, самолет Boeing 737-800 (TC-IZK) турецкой авиакомпании Pegasus, потерпевший крушение в Стамбуле, во время захода на посадку на взлётно-посадочной полосе столкнулся с ограждением. Вследствие аварии 21 пассажир госпитализирован.

Об этом сообщают турецкие СМИ, которые опубликовали видео первых минут после авиакатастрофы.

На кадрах видно, что самолет разломался на три части, борт охвачен пламенем.



По данным пресс-службы администрации провинции Стамбул, после жёсткой посадки самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула в больницу был доставлен 21 человек.

О характере травм и повреждений у пассажиров не сообщается. На опубликованных кадрах видно, что у некоторых пассажиров, которых с места происшествия увозит автобус, имеются следы крови.

Как сообщал "Апостроф", в Южной Калифорнии (США) потерпел крушение самолет, на борту которого находились четыре человека, все они погибли.

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