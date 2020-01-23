Шансов выжить не было: в США произошло жуткое крушение самолета, фото и видео

В Южной Калифорнии (США) потерпел крушение самолет, на борту которого находились четыре человека, все они погибли.

Об этом сообщает AP.

Трагедия произошла на аэродроме города Корона. Самолет, в котором были две женщины и два мужчины, поднялся в небо, но так и не смог набрать высоту. В результате судно упало на взлетно-посадочную полосу и перевернулось.

Отмечается, что после падения вспыхнул пожар. Спасатели сразу же прибыли на место ЧП, но спасти пострадавших уже не было шансов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Лафайетт (штат Луизиана) упал на землю и разбился двухмоторный самолет, в результате чего погибли пять человек, еще четверо получили ранения. Падение судна произошло через несколько минут после его взлета.