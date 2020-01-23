RU  UA  EN

четверг, 23 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 января

07:00
Тушим капусту без мяса: пошаговый рецепт сезонной закуски
00:07
Бенефис Шарикова в Давосе: сети разгневало интервью "слуги народа" пропагандистам Кремля

22 января

23:58
В "Слуге народа" сделали скандальное заявление об отказе сближения Украины с ЕС
23:02
Драка Кивы с ветераном АТО: генпрокуратура сделала неприятное для нардепа заявление
22:48
Спикер Зеленского отличилась забавным видео из Давоса
21:33
Зеленский ответил, будет ли встречаться с Путиным в Израиле: видео
21:24
Какая у Зеленского была зарплата в 2019 году: опубликован документ
20:45
"Укрзализныце" нашли в ЕС "доктора": Гончарук сделал громкое заявление
20:29
Война и деньги: о чем говорил Зеленский на форуме в Давосе
20:14
Подарок на День святого Валентина своими руками: 7 интересных поделок к празднику
19:37
Образец приличия: Кива стал героем новой яркой фотожабы
19:28
Исполнитель роли агента Смита рассказал, почему не вернется в новую "Матрицу"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Шансов выжить не было: в США произошло жуткое крушение самолета, фото и видео

четверг, 23 января 2020, 07:19
переглянути новину українською
Фото: Facebook

В Южной Калифорнии (США) потерпел крушение самолет, на борту которого находились четыре человека, все они погибли.

Об этом сообщает AP.

Трагедия произошла на аэродроме города Корона. Самолет, в котором были две женщины и два мужчины, поднялся в небо, но так и не смог набрать высоту. В результате судно упало на взлетно-посадочную полосу и перевернулось.

Отмечается, что после падения вспыхнул пожар. Спасатели сразу же прибыли на место ЧП, но спасти пострадавших уже не было шансов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Лафайетт (штат Луизиана) упал на землю и разбился двухмоторный самолет, в результате чего погибли пять человек, еще четверо получили ранения. Падение судна произошло через несколько минут после его взлета.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Новый удар по Трампу: почему Парнас предал хозяина Белого дома

Импичмент Трампа не ослабил позиции Украины в США - представитель Конгресса Украинцев при ООН

Украина в центре импичмента Трампа: как выйти из американского скандала без потерь

Трампу наверняка объявят импичмент, но есть варианты - американский политолог

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: