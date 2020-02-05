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Ученые сделали громкое заявление останки знаменитого древнеримского полководца: фото

среда, 05 февраля 2020, 04:26
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Новые исследования итальянских антропологов с высокой вероятностью подтверждают, что череп знатного римлянина, обнаруженный в начале ХХ века на раскопках древнеримского города Помпеи, может принадлежать полководцу и писателю Плинию Старшему, погибшему в 79 году нашей эры при извержении Везувия.

О сенсационных результатах работы ученых сообщает Live Science.

Команда антропологов повторно изучила найденные в начале 1900-х годов древние останки, среди которых был череп, принадлежавший, судя по количеству обнаруженных при нем драгоценных украшений на одежде и оружии, знатному римлянину.

Еще во время находки предполагалось, что погибшим мог оказаться Плиний Старший, который в день, когда Везувий уничтожил города Помпеи и Геркуланум, а также погубил виллы в Стабии, командовал имперским флотом в Неаполитанском заливе.

Из исторических источников известно, что полководец заметил странное облако, поднимавшееся от Везувия, и направил свои корабли в Помпеи, чтобы спасти выживших, однако при этом сам погиб в порту Стабии. Считалось, что его тело бесследно пропало.

Во время новых исследований антрополог Лучано Фатторе обнаружил остатки окаменелого вулканического пепла на черепе. Это указывают на то, что он действительно был найден в слое, покрывшем землю в результате извержения Везувия. Данный факт раньше подвергали сомнению.

Изучение изотопов в зубах показало, что этот человек провел свои ранние годы в северной Италии, в том числе в Комо. Известно, что Плиний вырос именно в этом городе.

Некоторое противоречие возникло из-за того, что анализ износа эмали зубов нижней челюсти показал, что человек умер в возрасте от 30 до 40 лет. Письменные источники утверждают, что Плиний Старший погиб в возрасте 56 лет.

Впрочем, анализ ДНК показал, что череп и нижняя челюсть, которые всегда считались останками одного человека, на самом деле принадлежали двум разным людям. Череп принадлежал римлянину, обладатель нижней челюсти был выходцем из Северной Африки, возможно, из Нумидии.

Как сообщал "Апостроф", на побережье Нидерландов обнаружили сотни артефактов, возраст которых превышает десятки тысяч лет.

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